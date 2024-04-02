"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يستهدف الطواقم الصحفية بالقنابل الصوتية عند مدخل مخيم قلنديا

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ اقتحامات موسعة جنوبي الخليل بالضفة الغربية، وذلك وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

وأشارت إلى أن الاحتلال يستهدف الطواقم الصحفية بالقنابل الصوتية عند مدخل مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وقوع اشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة

و وأوضحت القناة، اليوم الثلاثاء، وقوع اشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة، بجانب تحليق طيران الاحتلال الحربي يحلق على ارتفاع منخفض في مدينة نابلس بالضفة الغربية.