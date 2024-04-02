الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يستهدف الطواقم الصحفية بالقنابل الصوتية عند مدخل مخيم قلنديا

اقتحامات
اقتحامات

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ اقتحامات موسعة جنوبي الخليل بالضفة الغربية، وذلك وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

وأشارت إلى أن الاحتلال يستهدف الطواقم الصحفية بالقنابل الصوتية عند مدخل مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وقوع اشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة

و وأوضحت القناة، اليوم الثلاثاء، وقوع اشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة، بجانب تحليق طيران الاحتلال الحربي يحلق على ارتفاع منخفض في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

الضفة الغربية القدس المحتلة إسرائيل مخيم قلنديا الخليل طيران الاحتلال الحربي

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