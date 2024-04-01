الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

حازم أحمد يحصد ميداليتين فى بطولة أمريكا المفتوحة للكاراتيه

توج حازم أحمد، لاعب المنتخب الوطني الأول للكاراتيه بميداليتين في بطولة أمريكا المفتوحة التي أقيمت في مدينة دالاس ولاية تكساس واختتمت منافساتها أمس.

ونجح حازم في حصد الميدالية الفضية في منافسات الفردي ميزان +84 كجم والميدالية الذهبية في منافسات الجماعي رفقة منتخب مصر.

وتمكن منتخب مصر من تحقيق المركز الأول جماعي بفريق يتكون من حازم أحمد، يوسف بدوي، عبدالله هشام، علي الصاوي، مؤمن أحمد، محمود بدوي.

وافتتح حازم منافسات الفردي بالفوز في أول مباراة له ضد لاعب أمريكا بنتيجة 3/2، ثم فاز في المباراة الثانية ضد لاعب أمريكي آخر بنتيجة 8/0، ثم فاز في لقاء نصف النهائي على لاعب منتخب كندا بنتيجة 1/0، قبل أن يخسر في المباراة النهائية على يد لاعب منتخب أمريكا ويحصد فضية فردي ميزان +84 كجم.

وجاءت نتائج باقي البعثة كالتالي:

نجح يوسف بدوي في حصد المركز الأول في ميزان -84 كجم، وعبدالله هشام حصل على المركز الثالث.

وفي ميزان -75 كجم حصد علي الصاوي مركز ثالث، وفي ميزان -67 كجم حصل مؤمن أحمد على المركز الثاني والميدالية الفضية.

يرأس البعثة في أمريكا المهندس محمد الحسيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة، وعبدالفتاح النجار، المدير الفني، والدكتور أحمد الصاوي، والحكم هيثم فاروق.
ويسعد منتخب مصر في الفترة المقبلة لخوض بطولة البريمرليج التي تقام في صالات ستاد القاهرة في الفترة من 19 أبريل الجاري وتستمر حتى 21 من الشهر ذاته.

وهنأ د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي محمد الدهراوي بعد تصدر منتخب الفراعنة للكاراتيه جدول ميداليات بطولة الدوري العالمي في أنطاليا بتركيا وحصد 5 ميداليات بواقع ميداليتين ذهبيتين وفضية وبرونزيتين.

وتوج بالميداليات الذهبية: عبدالله ممدوح في وزن 75 كجم، يوسف بدوي في وزن 84 كجم، والميدالية الفضية: طه طارق في وزن فوق 84 كجم، وإحرز الميداليتين البرونزيتين أحلام حمدي في وزن 55 كجم وعبدالله هاشم في وزن 75 كجم.

حازم أحمد بطولة أمريكا المفتوحة للكاراتيه حازم أحمد لاعب المنتخب الوطني الأول للكاراتيه بطولة امريكا المفتوحة يرأس البعثة في أمريكا المهندس محمد الحسيني

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