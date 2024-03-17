الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يهنئ منتخب الكاراتيه ببطولة الدوري العالمي بتركيا

بطولة الدوري العالمي
بطولة الدوري العالمي بتركيا

هنأ د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولى محمد الدهراوى بعد تصدر منتخب الفراعنة للكاراتيه جدول ميداليات بطولة الدوري العالمي في أنطاليا بتركيا وحصد 5 ميداليات بواقع ميداليتين ذهبيتين وفضية وبرونزيتين.

وتوج بالميداليات الذهبية: عبدالله ممدوح في وزن 75 كجم، يوسف بدوي في وزن 84 كجم، والميدالية الفضية: طه طارق في وزن فوق 84 كجم، واحرز الميداليتين البرونزيتين أحلام حمدي في وزن 55 كجم وعبدالله هاشم في وزن 75 كجم.

وأشاد وزير الشباب بالأداء المتميز الذي ظهر عليه اللاعبون خلال تلك البطولة العالمية، مؤكدًا تمتع بمكانة مميزة مبنية على العلم والتخطيط السليم والتطبيق العلمي للأهداف الاستراتيجية التي تحققها، وهو دليل نجاح منظومة الرياضة المصرية في الألعاب الفردية والجماعية، ومنها الكاراتيه المصري.

نجح لاعبو المنتخب المصري للتايكوندو في حصد ميداليتين جديدتين بدورة الألعاب الأفريقية والمقامة حاليا بمدينة أكرا الغانية وتستمر حتى يوم 24 مارس الحالي.

وفي منافسات اليوم الأول للتايكوندو في دورة الألعاب الأفريقية فازت تقى شعبان بالميدالية البرونزية بمنافسات وزن +73 فيما فاز معتز عاصم بذهبية وزن 54 كجم.

وتضم قائمة المنتخب المصري للتايكوندو الأول للكروجي 12 لاعبًا ولاعبة وهم: معتز بالله عاصم وزن تحت 54 كجم، مصطفى أحمد وزن تحت 58 كجم، أحمد وائل نصار وزن تحت 68 كجم، رامي عيسى وزن تحت 74 كجم، سيف عيسى وزن تحت 80 كجم، أحمد سيد وزن تحت 87 كجم، وعبد الله عصام وزن فوق 87 كجم.

إضافة إلى ليلى شريف عقيل وزن تحت 46 كجم، جنى خطاب وزن تحت 49 كجم، نادين عمرو وزن تحت 62 كجم، آية شحاتة وزن تحت 67 كجم، وتقى شعبان وزن فوق 73 كجم.

ويترأس بعثة المنتخب خالد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، بينما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من: “الخبير الأجنبي بيجان بوجهانلو مديرًا فنيًا، والكابتن أسامة سيد مدربًا عامًا، والكابتن محمد مجدي مدربًا للمنتخب“.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بطولة الدوري العالمي بتركيا محمد الدهراوي المنتخب المصري للكاراتيه

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