الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز

عالم

نيوزيلندا تثمن العلاقات مع مصر وتعلن تقديم مساعدات إنسانية إلى غزة والسودان

وزير الخارجية النيوزيلندي
وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز

أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، عن تقديم مساعدات إنسانية للمتضررين من النزاع في غزة  والسودان بقيمة 6 ملايين دولار.

وقال بيترز، خلال زيارته للقاهرة اليوم الاثنين: "هناك احتياجات إنسانية هائلة وعاجلة في كل من غزة والسودان، ويجدر أن تستمر نيوزيلندا في تقديم مساهمتها في الجهود الدولية لتلبية هذه الاحتياجات".

والتقى وينستون بيترز، وزير الخارجية، سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأعلن الوزير بيترز أن نيوزيلندا ستلتزم بما يلي:

2 مليون دولار لآلية الأمم المتحدة 2720 من أجل غزة، والتي تعطي الأولوية للتسريع من دخول المساعدات إلى غزة وتعظيم تأثير تدفقات المساعدات في تلبية الاحتياجات العاجلة؛ و4 ملايين دولار لدعم الحماية الإنسانية المنقذة للحياة والمساعدة للمجتمعات السودانية المتضررة من النزاع في السودان والدول المجاورة لها، بما في ذلك مصر.

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كما قال بيترز: "لقد أكدت مناقشاتي في القاهرة مع مصر والجامعة العربية على الحاجة المُلحة إلى العمل الدولي المنسق للمضي قدمًا من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وضمان زيادة سريعة ومكثفة ومستدامة في المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وأضاف: "تقف نيوزيلندا مع مصر والجامعة العربية والإجماع الساحق في المجتمع الدولي في دعوة جميع الأطراف إلى الامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار".

العلاقات بين مصر ونيوزيلندا

وأكد "بيترز"، أن زيارته للقاهرة أكدت أن علاقة نيوزيلندا البنَّاءة مع مصر تُعد حجر أساس في نهجها تجاه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتابع: "في عام 2024، تحتفل نيوزيلندا ومصر بمرور 50 عامًا على العلاقات الدبلوماسية، ويشرفني أن أكون في القاهرة للاحتفال بهذه الذكرى السنوية".

ويقول بيترز: "كانت مناقشاتي مع وزير الخارجية شكري ذات قيمة كبيرة، ونحن نقدر بشدة رؤية مصر بشأن قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك النزاع بين إسرائيل وحماس والبحر الأحمر والسودان".

وأكد أن "مصر تُعد أيضًا شريكًا تجاريًا مهمًا، وثاني أكبر سوق لنا في إفريقيا حيث تبلغ قيمة التجارة البينية أكثر من 350 مليون دولار سنويًا".

وأردف: "كما أننا نقدر الفرصة التي أتيحت لنا لزيارة مقر جامعة الدول العربية، وإجراء مناقشات مع الأمين العام أبو الغيط لاكتساب فهمًا أكثر ثراء لأولويات ووجهات نظر العالم العربي على نطاق أوسع، بما في ذلك ما يتعلق الأمر بتحقيق حل الدولتين المستدام".

وقال إن إعلان اليوم عن دعم بقيمة 2 مليون دولار من خلال آلية الأمم المتحدة 2720 لغزة، حيث تصل إجمالي المساعدات الإنسانية التي قدمتها نيوزيلندا إلى 17 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة فيما يتعلق بحرب غزة منذ أحداث أكتوبر 2023.

وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز مساعدات إنسانية غزة السودان

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