موعد آذان صلاة الفجر الثانى والعشرون من رمضان الاثنين 1 أبريل 2024

يزداد البحث عن موعد آذان الفجر خلال العشر الأواخر من شهر رمضان بحلول اليوم الثاني والعشرون من رمضان 2024 من أجل الزيادة في العبادات والطاعات خلال هذه الأيام خاصة الليالي الوترية المنشود فيها ليلة القدر.



وننشر في التقرير التالي موعد آذان صلاة الفجر اليوم الثاني والعشرون من رمضان الاثنين 1 أبريل 2024 و مواعيد الصلاة اليوم في عدد من محافظات مصر.



موعد آذان صلاة الفجر اليوم في محافظة القاهرة



موعد آذان الفجر: 4:16 ص

موعد آذان الظهر: 11:59 ص

موعد آذان العصر: 3:30 م

موعد آذان المغرب: 6:14 م

موعد آذان العشاء: 7:33 م

موعد آذان صلاة الفجر اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد آذان الفجر: 4:20 ص

موعد آذان الظهر:12:04 م

موعد آذان العصر: 3:36 م

موعد آذان المغرب: 6:20 م

موعد آذان العشاء: 7:40 م

موعد آذان صلاة الفجر اليوم في محافظة بور سعيد

موعد آذان الفجر: 4:10 ص

موعد آذان الظهر: 11:54 ص

موعد آذان العصر: 3:27 م

موعد آذان المغرب: 6:10 م

موعد آذان العشاء: 7:30 م

موعد آذان صلاة الفجر اليوم في محافظة مرسى مطروح

موعد آذان الفجر: 4:31 ص

موعد آذان الظهر: 12:16 م

موعد آذان العصر: 3:48 م

موعد آذان المغرب: 6:31 م

موعد آذان العشاء: 7:51 م

موعد آذان صلاة الفجر اليوم في محافظة الفيوم

موعد آذان الفجر: 4:20 ص

موعد آذان الظهر: 12:01 م

موعد آذان العصر: 3:32 م

موعد آذان المغرب: 6:15 م

موعد آذان العشاء: 7:33 م



موعد آذان صلاة الفجر اليوم في محافظة الزقازيق

موعد آذان الفجر: 4:15 ص

موعد آذان الظهر: 11:59 ص

موعد آذان العصر: 3:30 م

موعد آذان المغرب: 6:13 م

موعد آذان العشاء: 7:32 م



موعد آذان صلاة الفجر اليوم في محافظة سوهاج

موعد آذان الفجر: 4:19 ص

موعد آذان الظهر: 11:57 ص

موعد آذان العصر: 3:26 م

موعد آذان المغرب: 6:10 م

موعد آذان العشاء: 7:26 م



موعد آذان صلاة الفجر اليوم في محافظة أسوان

موعد آذان الفجر: 4:18 ص

موعد آذان الظهر: 11:53 ص

موعد آذان العصر: 3:21 م

موعد آذان المغرب: 6:05 م

موعد آذان العشاء: 7:19 م

موعد آذان صلاة الفجر اليوم في دهب

موعد آذان الفجر: 4:06 ص

موعد آذان الظهر: 11:46 ص

موعد آذان العصر: 3:17 م

موعد آذان المغرب: 6:00 م

موعد آذان العشاء: 7:18 م

موعد آذان صلاة الفجر اليوم في محافظة الغردقة

موعد آذان الفجر: 4:10 ص

موعد آذان الظهر: 11:49 ص

موعد آذان العصر: 3:19 م

موعد آذان المغرب: 6:02 م

موعد آذان العشاء: 7:19 م

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