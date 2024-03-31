الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 12 شخصا في حادث تصادم سيارتين بالتجمع

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 12 شخصًا في حادث تصادم سيارتين في التجمع الأول  وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس مع سيارة آخر بشارع التسعين أمام دخلة النادي الأهلي بمنطقة التجمع.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين بالفحص إصابة 12 شخصًا جراء الحادث. 

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى، لتلقى العلاج اللازم فيما يقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها، وتحرير محضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

حادث تصادم سيارتين التجمع التجمع الاول امن القاهرة شارع التسعين أمام دخلة النادي الأهلي

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