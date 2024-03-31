الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

5 مصابين إثر حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى

حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين

أصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل من الطريق، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

 

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إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم بين ميكروباص وربع نقل بأسوان الجديدة

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تفاصيل تجديد حبس سائق تسبب في مصرع وإصابة 20 بـ"حادث الإقليمي"

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 5 اشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

حادث تصادم تصادم سيارتين اسكندرية الصحراوي طريق إسكندرية الصحراوي النجدة

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