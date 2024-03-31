لحظة وصول المساعدات للأهالى المتضررين فى حادث انهيار ترعة السويس

لحظة وصول المساعدات للأهالي المتضررين في حادث انهيار ترعة السويس

تسلم الأهالي المتضررون في حادث انهيار ترعة السويس بعزبة الكوبانية بقرية عين غصين بالإسماعيلية، المساعدات العينية إثر الحادث.

تتابع لجنة من مديرية تضامن الإسماعيلية وممثلي منظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية حصر الخسائر المادية في حادث انهيار جسر ترعة الإسماعيلية.

من جانبها كشفت المصادر عن تقديم معونات عاجلة للمواطنين المتضررين من أصحاب البيوت المنهارة، وهي 5 وجبات إفطار ومياه شرب و3 بطاطين. وكشفت مصادر مطلعة بمحافظة الإسماعيلية، عن أسباب انهيار جسر ترعة الإسماعيلية حسب التحقيقات الأولية.

مواطن حاول الحصول علي وصلة غير شرعية من ترعة الإسماعيلية

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة، أن مواطن حاول الحصول على وصلة غير شرعية من ترعة الإسماعيلية تسببت في وقوع الحادث بسبب قدم الجسر الذي أدى إلى تسرب المياه إلى محيط وداخل أكثر من 100 فدان داخل العزبة وتدمير آلاف الأفدنة الزراعية.

وشهدت عزبة الكوباينة في منطقه عين غصين بمحافظة الإسماعيليه انهيارًا جزئيًا بالبر الأيمن بجسر جانبي بترعة السويس، مما أسفر عن ارتفاع منسوب المياه بعدد من الأراضي الزراعية ووصولها المنازل المحيطه لها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة إخطارًا يفيد بانهيار جزئي في ترعة السويس بعزبة الكوبانية التابعة لمنطقة عين غصين بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية وقيادات محافظة الإسماعيلية إلى مكان الانهيار.

وكشفت مصادر في تصريحات خاصة عن أن الانهيار جزئي بالبر الأيمن لجسر جانبي بترعة السويس القادمة من قرية نفيشة في اتجاه محافظة السويس، وذلك منطقة الكيلو 10 أمام عزبة الكوبانية بقرية عين غصين بدائرة مركز ومدينة الإسماعيلية. وأسفر الانهيار عن وصول المياه بارتفاع 50 سم إلى مساحة 50 فدانا بعزبة الكوبانية و٤ منازل ريفية داخل الأرض الزراعية ووصول المياه لمحيط 100 منزل بعزبة أبو سميحة.

تم غلق المياه عن الترعة وجار احتواء الموقف وغلق منطقه انهيار الجسر بمعرفة المحافظة ومديرية الري.