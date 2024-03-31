الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

لحظة وصول المساعدات للأهالى المتضررين فى حادث انهيار ترعة السويس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

لحظة وصول المساعدات للأهالي المتضررين في حادث انهيار ترعة السويس

 

 تسلم الأهالي المتضررون في حادث انهيار ترعة السويس بعزبة الكوبانية بقرية عين غصين بالإسماعيلية، المساعدات العينية إثر الحادث.

 تتابع لجنة من مديرية تضامن الإسماعيلية وممثلي منظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية حصر الخسائر المادية في حادث انهيار جسر ترعة الإسماعيلية. 

من جانبها كشفت المصادر عن تقديم معونات عاجلة للمواطنين المتضررين من أصحاب البيوت المنهارة، وهي 5 وجبات إفطار ومياه شرب و3 بطاطين. وكشفت مصادر مطلعة بمحافظة الإسماعيلية، عن أسباب انهيار جسر ترعة الإسماعيلية حسب التحقيقات الأولية.

 مواطن حاول الحصول علي وصلة غير شرعية من ترعة الإسماعيلية 

 

 وقالت المصادر، في تصريحات خاصة، أن مواطن حاول الحصول على وصلة غير شرعية من ترعة الإسماعيلية تسببت في وقوع الحادث بسبب قدم الجسر الذي أدى إلى تسرب المياه إلى محيط وداخل أكثر من 100 فدان داخل العزبة وتدمير آلاف الأفدنة الزراعية.

 وشهدت عزبة الكوباينة في منطقه عين غصين بمحافظة الإسماعيليه انهيارًا جزئيًا بالبر الأيمن بجسر جانبي بترعة السويس، مما أسفر عن ارتفاع منسوب المياه بعدد من الأراضي الزراعية ووصولها المنازل المحيطه لها.

 

 وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة إخطارًا يفيد بانهيار جزئي في ترعة السويس بعزبة الكوبانية التابعة لمنطقة عين غصين بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية وقيادات محافظة الإسماعيلية إلى مكان الانهيار.

 وكشفت مصادر في تصريحات خاصة عن أن الانهيار جزئي بالبر الأيمن لجسر جانبي بترعة السويس القادمة من قرية نفيشة في اتجاه محافظة السويس، وذلك منطقة الكيلو 10 أمام عزبة الكوبانية بقرية عين غصين بدائرة مركز ومدينة الإسماعيلية. وأسفر الانهيار عن وصول المياه بارتفاع 50 سم إلى مساحة 50 فدانا بعزبة الكوبانية و٤ منازل ريفية داخل الأرض الزراعية ووصول المياه لمحيط 100 منزل بعزبة أبو سميحة.

 

 تم غلق المياه عن الترعة وجار احتواء الموقف وغلق منطقه انهيار الجسر بمعرفة المحافظة ومديرية الري.

الأهالي المتضررين في حادث انهيار ترعة ترعة السويس الإسماعيلية أصحاب البيوت المنهارة افطار

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

عاجل.. ما مصير المحافظين بعد حلف الرئيس السيسى اليمين الدستورية يوم الثلاثاء؟

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

نجاة 12 شخصا من الموت فى محيط النادى الأهلى

نتنياهو يخضع لعملية جراحية بتخدير كامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

ماجد حبته

تحرك ثلاثى من القاهرة

حسين دعسة

المقترح الأمريكى.. رفح وجنوب لبنان.. ولا عزاء لغزة

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

صور

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

أكبر مائدة إفطار للأيتام فى عين شمس

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبري.. إسرائيل مستعدة لإظهار المرونة بشأن ملف الأسرى في مفاوضات القاهرة

اضطرابات مدنية واسعة وتهديدات بإقالة نتنياهو.. أزمة التجنيد تتفاقم فى إسرائيل

تل أبيب تشتعل.. إسرائيل تشهد أكبر مظاهرات قبل استئناف المفاوضات فى مصر