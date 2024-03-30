السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شهادات خاصة على «الإخوان - الحشاشين».. محمد الباز يقدم الموسم السادس من برنامج الشاهد

محمد الباز
محمد الباز

تنطلق اليوم السبت أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "الشاهد"، تحت عنوان شهادات خاصة على "الإخوان - الحشاشين"، للدكتور محمد الباز على قناة extra news.

 

ويكشف "الباز" في الموسم الجديد ببرنامج "الشاهد"، شهادات جديدة على تاريخ طائفة "الحشاشين"، كجماعة دموية قتالية وأوجه الشبه بينها وبين جماعة الإخوان الإرهابية في الأهداف والنوايا، التي تحرض على العنف والقتل وسفك الدماء.

 

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" الموسم السادس من برنامج "الشاهد"، اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 30 مارس  في تمام الساعة الحادية عشرة مساء يوميًا.

الشاهد الإخوان - الحشاشين الباز الحشاشين حمد الباز

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