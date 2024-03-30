قررت نيابة مدينة نصر اليوم السبت، حبس 3 متهمين في سرقة محتويات السيارات بمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 أشخاص لقيامهم بسرقة محتويات السيارات بمدينة نصر.

تعود تفاصيل الواقعة تلقي قسم شرطة مدينة نصر معلومات تفيد قيام المتهمين بسرقة محتويات السيارة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات ضبط كل من (عامل "له معلومات جنائية") لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات، وبمواجهته اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة من داخل السيارات، وأرشد عن هاتف محمول “من متحصلات نشاطه”.

كما تم ضبط شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامهما بسرقة 2 جهاز "لاب توب" من داخل سيارة بدائرة القسم وبحوزتهما (الجهازين المشار إليهما)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.