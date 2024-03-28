حبس سيدة لحيازتها مخدر الحشيش فى الوراق

أمرت نيابة شمال الجيزة، اليوم الخميس، بـحبس سيدة، لحيازتها 10 جرامات من مخدر الحشيش في الوراق.

وكشفت التحقيقات، عن أنه عثر بحوزة السيدة على 10 جرامات من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وميزان حساس.

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

تمكنت من ضبط سيدة في الوراق لحيازتها كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وبإجراء التحريات، تبين أن المتهمة ضبط بحوزتها مخدر الحشيش.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وأحيلت إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.