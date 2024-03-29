الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بقتل سائق إثر خلاف على تحميل الركاب بشبرا الخيمة

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بالقليوبية بحبس المتهم بـقتل سائق بطلق نارى في شبرا الخيمة 4 أيام، على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.

وشهدت منطقة المنشية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، مشاجرة بين طرفين بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب، ومقتل شاب بطلق نارى.

وتلقى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من العقيد محمد مندور، رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، بحدوث مشاجرة ووجود شاب متوفى بطلق نارى.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة، عن حدوث مشادة كلامية بين طرف أول المتهم ويدعى "كريم" وشهرته "معزة"، سائق، وطرف ثانى المجنى عليه، سائق، تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب، بمنطقة المنشية دائرة القسم، قام خلالها الطرف الأول بإطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش أدى إلى وفاة المجنى عليه في الحال متأثرًا بإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات  تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى المستخدم في الواقعة.. تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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