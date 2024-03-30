موعد آذان صلاة الفجر اليوم السبت عشرين فى رمضان 30 مارس 2024

يحرص المسلمين مع بداية العشر الأواخر من شهر الصوم على معرفة موعد آذان صلاة الفجر اليوم السبت العشرين في رمضان 30 مارس 2024 عبر جوجل، لتأدية جميع الصلوات الخمسة في وقتها الصحيح، والقيام بتجهيز وجبة السحور.

موعد آذان صلاة الفجر اليوم العشرين في رمضان السبت 30 مارس 2024

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم السبت 30- 3- 2024.

مواعيد الصلاة اليوم بمحافظة القاهرة

صلاة الفجر

الساعة 4:20 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:00 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 3:30 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 6:12 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 7:30 مساءً

مواعيد آذان صلاة الفجر في الإسكندرية

صلاة الفجر

الساعة 4:24 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:05 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 3:36 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 6:18 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 7:37 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم بمدينة العريش

صلاة الفجر

الساعة 4:08 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 11:49 صباحًا

صلاة العصر

الساعة 3:21 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 6:02 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 7:22 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم بمحافظة كفر الشيخ

صلاة الفجر

الساعة 4:20 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:01 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 3:33 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 6:14 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 7:34 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة قنا

صلاة الفجر

الساعة 4:19 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 11:54 صباحًا

صلاة العصر

الساعة 3:22 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 6:05 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 7:20 مساءً.

مواعيد صلاة الفجر في محافظة أسوان

صلاة الفجر

الساعة 4:20 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 11:53 صباحًا

صلاة العصر

الساعة 3:20 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 6:03 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 7:17 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة البحيرة

صلاة الفجر

الساعة 4:22 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:03 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 3:34 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 6:16 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 7:35 مساءً.

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مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

صلاة الفجر

الساعة 4:15 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 11:56 صباحًا

صلاة العصر

الساعة 3:26 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 6:08 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 7:27 مساءً