"تنشيط السياحة" تختتم فعاليات الدورة الرمضانية الأولى وتكرم الفرق الفائزة بالإسكندرية

اختتمت الدورة الرمضانية السكندرية الأولى والتي أقيمت بالتعاون بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة اللواء هشام لطفي - مدير عام الهيئة، وستاد الإسكندرية الرياضي الدولى ونادي الصيد، تحت رعاية اللواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية.

واوضحت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة في بيان لها اليوم، أن الدورة الرمضانية اختتمت مساء أمس، وخلال المبارة النهائية حصد الفرق التالية على المركز الأول للدورة الرمضانية:



فريق The champions لمسابقة مواليد عام 2016، فريق Dream لمسابقة مواليد عام2015، فريق Bafana Bafana لمسابقة مواليد عام 2014، فريق الاساطير لمسابقة مواليد عام 2013، فريق السفاحين لمسابقة مواليد عام 2012، فريق عفاريت الاسفلت لمسابقة مواليد عام 2011.



وسلم اللواء هشام لطفي كؤوس الدورة وميداليات التتويج للفرق الفائزة وذلك بحضور محمد عشره - عضو مجلس إدارة نادي الصيد، وشريف سكر - عضو مجلس إدارة نادي الصيد، وهنأ الفرق الفائزة بالدورة الرمضانية السكندرية الأولى.

ونظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة خلال شهر مارس، احتفالية فنية بمناسبة ذكرى مولد فنان الشعب سيد درويش، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، والهيئة العامة لقصور الثقافة بالإسكندرية.

تضمنت الإحتفالية باقة متميزة ومختارة من أعمال "فنان الشعب" سيد درويش، بصحبة أوركسترا فرقه الموسيقي العربيه بقيادة المايسترو هيثم بسيوني وفرقه هاله بطيشه وعازف الجيتار محمد منصور، وفقرة التنورة.

وأبرز الحفل أثر الفنان سيد درويش الذي انعكس على تجارب الموسيقى والتلحين بالمنطقة العربية كلها، وأهمية هذا البعد الحضاري للموسيقى والغناء العربي، حيث على درويش العديد من الألقاب، إذ لقبه الأديب الراحل عباس العقاد بـ"إمام الملحنين"، و"نابغة الموسيقى"، بالإضافة إلى ألقاب أخرى أهمها "فنان الشعب"، "خالد الذكر"، و"مجدد الموسيقى"، و"باعث النهضة الموسيقية".

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