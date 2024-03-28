جامعة الإسكندرية ترد على واقعة اتهام مريض المستشفى الرئيسي بالإهمال

أعلنت جامعة الإسكندرية في بيانًا رسميًا لها، اليوم عن جامعة الإسكندرية ومستشفيات جامعة الإسكندرية، ردًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المريض محمود صابر قطب الذي أجرى جراحة بقسم جراحة المخ والأعصاب لعلاج انزلاق غضروفي قطني مجانًا، وتم إجرائها تحت إشراف الطاقم الطبي من استشاري وأخصائي تم جراحة المخ والأعصاب وتحسنت حالة المريض وخرج من المستشفى بتاريخ 6 مارس 2024، وتم التأكيد على المريض بالحضور للمتابعة بالعيادات الخارجية للمستشفيات الجامعية الخاصة بقسم جراحة المخ والأعصاب.

وأوضحت الجامعة خلال البيان الآتي:

- أن المريض وافق على الإجراء الجراحي بعد شرح كافة التفاصيل بإجراء الجراحة من قبل الأطباء مع احتمالية التثبيت بالشرائح والمسامير، وذلك طبقًا للرأي الطبي أثناء الجراحة.

-لم يتم عمل إجراء جراحي لتثبيت الفقرات بالشرائح والمسامير وهذا مثبت بتذكرة المريض وبيان المستلزمات الجراحية المستخدمة والتي تم صرفها بملف المريض.

-تم التأكيد على المريض للمتابعة مع أطباء قسم جراحة المخ والأعصاب ولم يحضر.

-حضر المريض قبل تقديم الشكوى المعنية إلى قسم شؤون المرضى طرفنا للاستفسار عن التضارب ما بين ما تم ذكره بالتقرير الطبي، وما تم أخباره به الأطباء بالقومسيون الطبي، وتم نصح المريض بالحضور لإعادة العرض الفني على رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب ولكنه لم يحضر أيضا للتوضيح والإجابة على استفساراته.

-وتم إحالة المتسبب في الخطأ الإداري والكتابي الطبي الطبي لبيان ما تم عمله في الإجراء الجراحي إلى الشئون القانونية لإعمال التحقيقات القانونية في الواقعة وجاري إتخاذ اللازم.

وكان قد تم تداول الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قدم فيها المريض محمود صابر قطب بلاغا للنائب العام، اتهم فيه رئيس جامعة الإسكندرية ومدير مستشفى جامعة الإسكندرية الرئيسي، ورئيس قسم وأطباء قسم المخ والأعصاب بالمستشفى، بإحداث إهمال طبي وتزوير في تقرير طبي.

وقال المجني عليه، إنه توجه لمديرية القوى العاملة في الإسكندرية وللتأمينات الاجتماعية التي وجههته للجنة العجز الطبي ومقرها مستشفى النقراشي البحري، واطلعوا على التقرير وأجروا له أشعة، ففوجئوا بعدم وجود المسامير وعمودي التثبيت، رغم آثار العملية الواضحة في ظهره والتقرير الطبي النهائي الذي أصدرته مستشفى جامعة الإسكندرية الرئيسي.

وأضاف أنه اضطر لعمل أكثر من أشعة له على حسابه الشخصي للتأكد من وجود المسامير وعمودي التثيبت وفقا لما أخبره به أطباء قسم المخ والأعصاب ولما ورد في التقرير، الأمر الذي أسفر عن عدم وجودها رغم إجراء العملية.