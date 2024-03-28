الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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ضبط 2 طن ملح مجهول المصدر خلال حملات رقابية بالإسكندرية

ضبط ملح مجهول المصدر
ضبط ملح مجهول المصدر بالإسكندرية

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملاتها خلال شهر رمضان المبارك، بناءً على تعليمات المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات.

وشنت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة، ونبيل عسكر مفتش الإدارة حملة تموينية على الأسواق والتى أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص والتحفظ بداخله على 5000 كيس ملح وزن الكيس الواحد 400 جم بإجمالي 2طن ملح بدون فواتير أو مستندات دالة على الحيازة.

 

حملات على محلات السجائر 

كما تحرر 6 محاضر حيازة وبيع وعرض سجائر مستورده مجهوله المصدر وتم مصادرة 826  علبه سجائر مستورده مجهوله المصدر، كما تم مصادره 3115 فلتر سجائر، وتحرر محضر بيع بأزيد سجائر وتم مصادره 101 علبة سجائر محلية.

وفي ذات السياق، تم تحرير محضر لمستودع بوتجاز لعدم إعلانه عن أسعار بيع الاسطوانات، وتحرر محضر عدم وجود سجل التفتيش لمستودع بوتجاز، كما تم تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية، ومحضرين عدم حمل شهادات صحية،  وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.  

متابعة تداول الدقيق المدعم 

ونفذت إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف مؤنس محمد المشرف العام على الرقابة وأحمد حسن مفتش الرقابة بالمديرية، بالاشتراك مع إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة حملة تموينية على المخابز البلدية.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة تابعة لأحد المتعهدين المرخص لهم بنقل الدقيق المدعم  لتجميعه 10 شيكارة دقيق بلدي مدعم وزن الشيكارة 50 كجم (نصف طن دقيق مدعم) بدون فواتير المطحن الخاصة بتلك الكمية.

مديرية التموين والتجارة الداخلية شهر رمضان تشديد الرقابة محافظة الاسكندرية تموين الإسكندرية

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