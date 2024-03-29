رئيس حي غرب الإسكندرية: لا تأثير لزلزال جنوب اليونان بنطاق الحي

قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إن الزلزال الذي ضرب جنوب اليونان وشعر به أهالي الإسكندرية لم يتسبب في وقوع أي خسائر بنطاق الحي، مؤكدة أن الهزة الأرضية ليس لها أي تأثير مطلقًا.

لا يوجد أي تأثير من زلزال اليونان لم يشعر به الكثير من الأهالي

وأضافت رئيس حي غرب الإسكندرية لـ" الدستور" أن الأمور طبيعية، ولا يوجد أي تأثير من زلزال اليونان، ولم يشعر به الكثير من الأهالي، رغم رصده على الأجهزة.

زلزال جنوب اليونان

وضرب زلزال قوي جنوب اليونان، وشعر به أهالي الإسكندرية، مما أثار الفزع بين سكان عروس المتوسط جراء شعورهم بالهزة الأرضية صباح اليوم.

وأكد عدد من الأهالي بمحافظة الإسكندرية على الشعور بالهزة الأرضية، بعدة مناطق متفرقة من المدينة بينها العجمي، والسيوف، والعصافرة، وانتابت أهالي الإسكندرية حالة من الفزع والخوف جراء شعورهم بالزلزال.



وتفاعل الكثير من أهالي الإسكندرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أوضح عدد كبير من المواطنين الشعور بالهزة الأرضية، فيما لم يشعر الكثير أيضًا بها بسبب أنها كانت في الصباح خلال يوم العطلة وعدم استيقاظ الكثير مبكرًا.

وكان قد ضرب زلزال بلغت قوته المبدئية 5.7 درجة على مقياس ريختر، جنوب اليونان، قبالة ساحل البيلوبونيز الغربي، وكان مركزه تحت قاع البحر بالقرب من جزر ستروفاديس، على بعد حوالي 120 كيلومترًا (75 ميلًا) جنوب غرب مدينة باتراس الغربية، وفقًا لمعهد أثينا الجيوديناميكي.

تقع اليونان في منطقة نشطة زلزاليًا للغاية، وتشيع فيها الزلازل، والغالبية العظمى لا تسبب أي إصابات وأضرار طفيفة أو معدومة.