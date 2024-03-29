الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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عاجل | زلزال الإسكندرية.. ضرب فى اليونان وشعر به أهل "عروس المتوسط"

زلزال الإسكندرية
زلزال الإسكندرية

ضرب زلزال بلغت قوته المبدئية 5.7 درجة على مقياس ريختر، جنوب اليونان، قبالة ساحل البيلوبونيز الغربي.

وشعر سكان مدينة الإسكندرية بالزلزال، وغرّد عدد كبير منهم تحت اسم زلزال الإسكندرية على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين شعورهم بالهزة.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة الزلزال الذي شعر به سكان العاصمة اليونانية أيضًا وفي أماكن بعيدة مثل جزيرة كريت الجنوبية.

ووقع الزلزال صباح الجمعة، وكان مركزه تحت قاع البحر بالقرب من جزر ستروفاديس، على بعد حوالي 120 كيلومترًا (75 ميلًا) جنوب غرب مدينة باتراس الغربية، وفقًا لمعهد أثينا الجيوديناميكي.

تقع اليونان في منطقة نشطة زلزاليًا للغاية، وتشيع فيها الزلازل، والغالبية العظمى لا تسبب أي إصابات وأضرار طفيفة أو معدومة.

 

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