الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إطلاق بطولة البادل تنس ضمن فعاليات الدورة الرمضانية لمهندسي الإسكندرية

الدورة الرمضانية
الدورة الرمضانية بنقابة المهندسين بالإسكندرية

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي ولجنة الشباب برئاسة المهندس باسل ياسر بطولة البادل تنس، حيث تقام  البطولة للسنة الثانية على التوالي بمشاركة 16 فريق ضمن مباريات وأنشطة الدورة الرمضانية للموسم الثالث لنقابة المهندسين.

جاء ذلك بحضور أمين النقابة الدكتور مصطفي الحضري ووكيل النقابة المهندس صلاح حامد وأمين الصندوق المهندس وليد ماضي وأعضاء النقابة المهندس محمد السعدي والمهندس محمد قبيصي والمهندس محمد سعيد.

كما اختتمت البطولة بتوزيع الجوائز علي الثلاث فرق الفائزة، حيث هنأ الدكتور مصطفي الحضري الفرق الفائزة وتمني لهم مزيدا من التوفيق  وقال ان هذا العام يشمل أفكار مختلفة وانشطة متنوعة تساعد شباب المهندسين علي قضاء شهر رمضان بشكل رياضي ومختلف حيث يوجد تعاون واضح بين جميع الحضور وفرق اللاعبين المشتركين فالمسابقة.

وقال رئيس اللجنة المهندس باسل ياسر إن البطولة اقيمت للمرة الثانية على مدار عامان وتم الاعلان عنها مسبقًا وانها قسمت علي ثلاث مستويات لكل مستوي جائزة مادية مختلفة عن المستوي الآخر

وأضاف رئيس اللجنة أن أهداف النقابة التي تسعي لها دائما هي الاهتمام بشباب المهندسين فالمقدمة في جميع النواحي، وأن من أهداف الأنشطة الرياضية التي تتم الآن وخاصة رياضة البادل التنس من الرياضات التي تساعد على تطوير العمل الجماعي وإحياء روح الفريق التي تتناسب مع كل الأعمار، فهي لا تشترط عمر محدد لانها سهلة التعلم، فلا تحتاج إلى وقت كبير حتى يصير اللاعب محترف،كما قدم تهانيه وخالص تمنياته للفائزين وجميع المشتركين بالمسابقة.

ونظمت نقابة المهندسين برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي حفل افطار مهندسي الإسكندرية السنوي بنادي المهندسين سابا باشا بحضور 800 مهندس وأسرهم، كما صاحب الحفل فقرات التنورة والانشاد الديني وإقامة  يوم صحي مجاني للأعضاء.

وأبدى مهندسو الاسكندرية المشاركين في حفل الافطار امتنانهم وسعادتهم بتنظيم تلك الحفل كما أشادوا بجهد مجلس النقابة والنادي الملحوظ والحرص على إقامة حفل الافطار السنوي الذي ينتظره المهندسين كل عام لشعورهم بالود وسط زملائهم.

الدورة الرمضانية بنقابة المهندسين بالإسكندرية
الدورة الرمضانية بنقابة المهندسين بالإسكندرية
الدورة الرمضانية بنقابة المهندسين بالإسكندرية
الدورة الرمضانية بنقابة المهندسين بالإسكندرية
الدورة الرمضانية بنقابة المهندسين بالإسكندرية
الدورة الرمضانية بنقابة المهندسين بالإسكندرية
الدورة الرمضانية بنقابة المهندسين بالإسكندرية
الدورة الرمضانية بنقابة المهندسين بالإسكندرية
نقابة المهندسين بالإسكندرية الدورة الرمضانية نقابة المهندسين بطولب البادل تنس مهندسي الإسكندرية

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