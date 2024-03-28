محافظة الإسكندرية تعتمد قرارات الجمعية العمومية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية بالمعمورة

نشرت الوقائع الرسمية قرار مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية المعمورة مركز المنتزه بـمحافظة الإسكندرية، المعاد إشهارها برقم 1 بتاريخ 1981/3/12.

نص القرار

ونص قرار محافظة الإسكندرية - مديرية الزراعة الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية المعمورة مركز المنتزه بمحافظة الإسكندرية المعاد إشهارها برقم (1) بتاريخ 1981/3/12 وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم ٦٢ (تابع) في 1981/3/16 الخاضعة لقانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 المعدل بقانون رقم 204 لسنه 2014 اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة اجتماعًا قانونيًا يوم 23/11/2023 بمقر الجمعية

وقررت تعديل المادة رقم (51) من النظام الداخلي للجمعية.، المادة 51 - يمنح أعضاء المجلس مكافآت عن حضور الجلسات قدرها (خمسة وسبعون جنيها) بحيث لا يقل ما يحضره العضو من جلسات عن 12 جلسة فى السنة المالية للجمعية ولا يزيد عدد الجلسات التي يتقاضى عنها العضو هذا البدل عن 24 جلسة، ويُحرم من هذه المكافأة العضو الذى لا يحضر 12 جلسة على الأقل في السنة...... إلى آخر المادة. قيد هذا التعديل بسجل إدارة التسجيل بالإدارة العامة للتعاون الزراعي بمحافظة الإسكندرية. تحريرًا في 29/2/2024 مدير الإدارة العامة للتعاون الزراعس م/ أميرة الأحمدى أبورية