الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 5 تجار مخدرات فى 3 محافظات

ضبط تجار مخدرات
ضبط تجار مخدرات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة - الدقهلية - الشرقية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الجيزة

تم ضبط (عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية)، وبحوزتهما (1٫700 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

سقوط 3 متهمين بحوزتهم مخدرات فى مطروح والغربية بـ3.6 مليون جنيه

مدير أمن الدقهلية

ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركزى شرطة "شربين وأجا")..وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة – بندقية خرطوش وطلقتان).

 

مديرية أمن الشرقية

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزتهما (43٫500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(4٫120 مليون جنيه) تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الامن العام الدقهلية الشرقية الجيزة العناصر الإجرامية الحشيش مخدر الحشيش مركز شرطة بلبيس

مواد متعلقة

ضبط صاحب مقهى بدون ترخيص يقدم "شيشة" للأطفال بالسلام

ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ34 مليون جنيه

ضبط متهمين بحيازة مخدرات بـ3 ملايين جنيه فى قنا وأسيوط

طالب يقتل عاملًا طعنًا بسبب خلافات قديمة فى بورسعيد

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق الحلقة 18

إحباط محاولة للتنقيب عن الآثار فى المعادى

ضبط متهم بقتل شخص بسلاح أبيض فى حلوان

 تحرير 1342 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

الأكثر قراءة

هل الجاثوم حقيقى؟.. رد صادم من الدكتور على جمعة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

عاجل| هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

كواليس حريق فيلا نجل فؤاد المهندس.. ما الذى كشفته المعاينات؟

مقتل جندى إسرائيلى وتسجيل 8 إصابات ميؤوس منها بغزة

نجاة نجل الفنان فؤاد المهندس من الموت فى حريق بالزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

ما من أحد يشغله الكمال

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

ماجد حبته

حماس فى طهران!

وائل لطفي

فى فيلم «موسى».. نتفليكس تخدع المشاهد

د.كريمة الحفناوى

يوم العزة والكرامة والأرض والحرية

محمد عبدالعزيز

ديوان الشعر المصرى.. مبادرة وطنية خالصة

صور

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

نجوم الأهلي والزمالك يخطفون الأضواء في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل اغتيال نائب قائد وحدة الصواريخ بـ"حزب الله"

جبهة الشمال تزداد سخونة.. حزب الله يُمطِر إسرائيل بالصواريخ

منظمة حقوقية: حكم العدل الدولية "مؤشر واضح" على عدم التزام إسرائيل