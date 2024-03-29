ضبط 5 تجار مخدرات فى 3 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة - الدقهلية - الشرقية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الجيزة

تم ضبط (عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية)، وبحوزتهما (1٫700 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مدير أمن الدقهلية

ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركزى شرطة "شربين وأجا")..وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة – بندقية خرطوش وطلقتان).

مديرية أمن الشرقية

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزتهما (43٫500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(4٫120 مليون جنيه) تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.