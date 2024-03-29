طالب يقتل عاملًا طعنًا بسبب خلافات قديمة فى بورسعيد

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط طالب ببورسعيد؛ لقيامه بالتعدي على عامل خلال مشاجرة مما أدى إلى وفاته.

تبلغ لقسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد من أحد المستشفيات باستقباله جثة عامل توصيل طلبات، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ، إثر إصابته بجروح طعنية نافذة.

تفاصيل الواقعة

وبسؤال والده "موظف بالمعاش"، قرر أنه حال سير نجله المتوفى بالدراجة النارية قيادة زميله بالعمل (مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) تصادف تقابلهما مع المتهم (طالب- بينه وبين نجله المتوفى خلافات سابقة)، فحدثت مشادة كلامية بينهما، قام على إثرها المتهم بالتعدي على نجله بسلاح أبيض فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح الأبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.