شياطين الإنس: وقائع قتل بشعة فى نهار رمضان بسبب خلافات مالية

شهد شهر رمضان عدد من جرائم القتل البشعه ومعظمها تمت قبل الإفطار بدقائق بسس خلافات مالية .

قتل صديقه بسبب ٥٠ جنيه قبل الإفطار بالمعادي

حيث شهدت منطقة المعادي جريمة بشعة في نهار رمضان وقبل الفطار بدقائق عندما مزق عاطل جسد صديقه بسبب الخلافات المالية.

تفاصيل الحادث

بداية الواقعة تأتي بسبب وجود خلاف مالي بين الضحية والمتهم دفعه لمشادة كلامية تطورت لمشاجرة انتهت بطعن المتهم صديقه بـ«مفك» ليفارق الأخير الحياة قبل إسعافه، ويلقي جثته في الشارع ويفر هاربًا.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم أن مشادة كلامية حدثت بينه وبين صديقه بسبب خلاف على 50 جنيهًا، وأن الأمر تطور بينه وبين المجنى عليه فأخرج المفك من ملابسه وسدد طعنة نافذة لصديقه دون أن يدرى أنها ستُنهى حياته، فسقط الأخير على الأرض.

وجاء في مناظرة الجثة أنها لشاب ذكر في العقد الرابع من العمر مصاب بطعنة نافذة في الصدر أسفرت عن نزيف دموي غزير أسفر عن الوفاة وتوقف أجهزة الجسم الحيوية عن العمل، فقررت النيابة تشريح الجثة وإعداد تقرير حول ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالى بمشاجرة وقتيل فى منطقة حدائق المعادى، وتم تشكيل فريق بحث انتقل لمكان الواقعة، وتبين من المعاينة مقتل شاب فى العقد الثالث من العمر به أثر طعن بـ«مفك» تسبب فى الوفاة.





وتبين من كاميرات المراقبة، أن المتهم قام بتسديد طعنة للضحية مستخدمًا «مفك» كان بحوزته بسبب خلاف مالى على 50 جنيهًا.

جرى ضبط المتهم، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قتل جزار قبل إلافطار بدقائق في حلوان

ومن جانبه أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل جزار سبب اقتراضه مبلغًا ماليًا منه، وتأخره في سداد المبلغ، مما تسبب في مشاجرة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية بتلقي قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين طرفين يعملان في محل جزارة بالمنطقة، ووجود مصاب بينهما في حالة خطرة للغاية، نتيجة تعرض للطعن بسلاح ابيض

وبانتقال رجال المباحث إلى المكان، تبين وفاة الجزار عقب مشاجرة نشبت بينه وبين عامل، في شارع رايل بالمنطقة، بسبب اقتراض الأخير مبلغًا ماليًا من الأول المصاب بجرح غائر باليد.

وتبيَّن أنه وأثناء قيام العامل برد جزء من المبلغ المالي الذي اقترضه من المتهم، وقعت بينهم مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة نتجت عنها وفاة الجزار.

قتل صديقه بفرد خرطوش في نهار رمضان

شهدت منطقة المطرية مأساوية بالدقهلية واقعه بشعه بعد مقتل شاب بفرد خرطوش علي يد صديقه

كانت البداية عندما تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار لمأمور مركز شرطة المطرية من المستشفى المركزي، باستقبال محمود محمد محمد جمعة، 15 عامًا، مقيم بمدينة المطرية، مصابًا بطلق ناري، وتوفي، ادعاء تعدٍ من آخر.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أنه أثناء وصلة مزاح بين المجني عليه وصديقه، ويدعى "حسام. ح. ش" 19 عامًا، صياد، حدث خلاف بينهما، وأطلق المتهم عيارا ناريا من فرد خرطوش بحوزته على الضحية، ما تسبب في حدوث إصابته التي أودت بحياته.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وتصرح بالدفن.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وتصرح بالدفن وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.