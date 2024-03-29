الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 18

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

انتهت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، على نهاية مشوقة، بعدما حاول مصطفى شعبان برفقة الشرطة نصب كمين لرجال المعلم شداد، لكشف تجارته بالمخدرات، إذ تعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

نهاية الحلقة 18 من حق عرب.. المعلم عبدربه يضبط زوجته بمنزل عرب السويركي

مسلسل المعلم مواعيد إعادة الحلقة 18
 

ويعاد مسلسل المعلم 3 مرات في اليوم التالي من العرض الأول له على قناة الحياة، في تمام الساعة 4 صباحًا، ثم إعادة ثانية في تمام الساعة 9 صباحًا، وآخر إعادة في الساعة 1 ونصف ظهرًا.

مسلسل المعلم تفاصيل أحداث الحلقة 18 


شهدت الحلقة 18 من مسلسل المعلم أحداثًا مختلفة، فهي بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ وتعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.
بدأت بشراكة بين مصطفى شعبان وابن الحاج بشر أحد أكبار تجار سوق ميناء الأتكة، في محله بعدما استطاع فك الحجر عليه وتوريد شحنة السمك اللازمة للمعلم شداد.
وظهر منعم ابن المعلم بشر وهو يقول لـ"مصطفى شعبان": "دي الفلوس اللي هنبدأ بيها الشراكة بيني وبينك زي ما كان أبوك وأبويا شركاء في المحل، أنا عايز استفاد من خبرتك يا معلم وبقولك ساعدني وشاركني".
ثم يأتي المعلم بشر ويقول له: "أوعى ترفض المحل دا هيكون شرك بينك وبين منعم ودهب بنتي وهتكبروه"، ثم تدخل دهب وزمزم بعدما باعا الذهب الخاص بهم من أجل أن يكونوا شركاء في المحل الجديد.

مسلسل المعلم الحلقة 18.. صديقة "زمزم" تكشف سر إصابتها بالسرطان لوالدها


وقام مصطفى شعبان وجلس على كرسي المكتب الرئيسي للمحل، ليعلن عن بدء مرحلة جديدة في السوق، يكون فيها هو المعلم الكبير، من خلال توريد شحنات السمك من السويس للمحل.
كما كشفت صديقة زمزم خلال الحلقة 18 من مسلسل المعلم سرها، إذ أخبرت والدها أنها مريضة بسرطان الدم وأنا أخفت عنهم الأمر طوال تلك الفترة حتى لا يشعرون بالقلق والخوف عليها.
وقالت صديقتها لأبوها: "زمزم رفضت الخلفة من تاني عشان لما تموت يكون الحمل خفيف، هي مريضة بسرطان الدم، وأنا كان لازم أقول للمعلم عشان يأخد باله منها حقك عليا يا عمي أنا أسفي".
وأضافت: "هي رافضة العلاج لكن الدكاترة قالوا أن فيه أمل، لازم حد منكوا يقنعها أنها تتعالج"، وقابلت زمزم في الطريق وقالت لها: "أنا أسفة، كان لازم أقول لأي حد عشان يأخدوا بالهم منك سامحيني"، وانتهى المشهد على بكاء سهر الصايغ في حضن والدها.
وانتهى المسلسل على محاولة مصطفى شعبان نصب كمين للمعلم شداد خلال الحلقة 18 من مسلسل المعلم، بالتعاون مع الشرطة، بعدما اكتشف أنهم يستغلونه لنقل المخدرات مع السمك من السويس إلى سوق الأتكة في القاهرة.

مسلسل المعلم الحلقة 18.. كشف سر سهر الصايغ وكمين لرجال شداد


وظهر ابن المعلم غريب الذي يورد منه السمك في السويس بمصطفى شعبان، ليخبره بأن يأتي له في الصباح لاستلام شحنات من السمك، ليرد عليه شعبان: "من بكرة الصبح هكون عندك يا معلم تعيش وفلوسي حاضرة".
ثم يتصل به اللواء شوقي الذي يتتبع تجارة شداد ورجاله في المخدرات، ويطلب منه أن يقابله، ووقتها يقول له: "أنا بعرض عليك إنك تساعدني وتنقل السمك والمخدرات عشان دي الطريقة الوحيدة اللي نقدر نمسك بيها شداد متلبس".
إلا أن مصطفى شعبان يتردد في الموافقة، لتنتهي الحلقة 18 من مسلسل المعلم على ذلك المشهد المشوق، والذي يتعاون فيه شعبان مع الشرطة من أجل نصب كمين للمعلم شداد ورجاله خلال الحلقة القادمة.


مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 19

 

من المقرر أن تعرض الحلقة 19 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مصطفى شعبان يشارك المعلم بشر في تجارته خلال الحلقة 18

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة التاسعة عشرة
 

 

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

 

قصة مسلسل المعلم

 

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.
وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.
 

مسلسل المعلم الحلقة 18.. مصطفى شعبان ينصب كمين للمعلم شداد

أبطال مسلسل المعلم

 

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

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