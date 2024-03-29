نهاية الحلقة 18 من حق عرب.. المعلم عبدربه يضبط زوجته بمنزل عرب السويركي

شهدت نهاية الحلقة 18 من مسلسل حق عرب ، قيام المعلم عبدربه بتعين أحد الأشخاص لمراقبة زوجته المعلمة صباح، وذلك بعدما دخل الشك في قلبه بوجود علاقة بينها وبين عرب السويركي.

وقررت زوجته المعلمة صباح الذهاب لمنزل عرب لتنصحه بالاستمرار في العمل مع زوجها المعلم عبدربه حتى لا يخسر عداوته، لكنهما تفاجأ بدخول المعلم عبدربه عليهما وعيونه تملئها الشر:

وشهدت أحداث الحلقة 17 من مسلسل حق عرب، الإفراج عن حنان الغرباوي، من تهمة الدعارة، بفضل معاونة عبد ربه (رياض الخولي) والذي وكل لها محامي وساعدها في اثبات براءتها.

وفور خروجها ووصولها المنزل وقف عبد ربه أمام أهل الحارة وأكد على براءه حنان وأنها شريفة ومحترمة.



أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف