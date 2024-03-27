الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل جودر.. تفاصيل أحداث الحلقة 2

جودر
جودر

تصدر السؤال عن تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل جودر محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد عرض الحلقة الأولى وما شهدته من أحداث تشويقية.

مسلسل جودر أحداث الحلقة 2

تعرض الحلقة الثانية من مسلسل جودر بعد قليل في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة on، وسوف تكون استكمالا لما حدث خلال الحلقة الأولى.

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 3

يعرض مسلسل جودر الحلقة 3، بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل جودر مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة

يتم عرض مسلسل جودر عبر ON E الساعة 8 مساء ويعاد 9:45 صباحًا، وعلى ON دراما الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا، وعبر قناة أبو ظبي الساعة 10:30 مساء.

مسلسل "جودر" الحلقة الأولى.. شهرزاد تخطف عقل الملك بحكاياتها

قصة مسلسل جودر

وتدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة.

ومسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية الصياد (جودر ابن عمر المصري)، الذي يواجه العديد من الصعوبات، وحكاية مسلسل جودر ألف ليلة وليلة، وجودر هي إحدى الشخصيات الخيالية، التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد.

أبطال مسلسل جودر

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل جودر وهم:

-الفنان ياسر جلال

- الفنانة نور اللبنانية

- الفنانة ياسمين رئيس

- أحمد فتحي

- وليد فواز

- وفاء عامر

- أيتن عامر

- سامية الطرابلسي

- عبدالعزيز مخيون

- أحمد بدير

- محمد التاج

- جيهان الشماشرجي

- أحمد ماهر

- عايدة رياض

محمود البزاوي

- فتوح أحمد

- محمد على

- إسلام حافظ

- مجدي بدر

-هنادى مهنى.

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مسلسل "جودر" الحلقة الأولى.. شهرزاد تخطف عقل الملك بحكاياتها

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