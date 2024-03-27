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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل مليحة لـ " دياب و ميرفت امين " الحلقة 2.. الجيش المصري يُصفي مجموعة من الإرهابيين

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

معركة بين العناصر الإرهابية وعناصر الجيش المصري تشهدها حاليًا أحداث الحلقة ٢ من مسلسل مليحة بطولة دياب وميرفت أمين، والتي يجسد فيها دياب دور آدم الذي يعمل ضابطًا في قوات الحدود المصرية بينما الفنانة ميرفت أمين تجسد دور أمه.

مسلسل مليحة تفاصيل احداث الحلقة 2

قد أظهرت الحلقة ٢ من مسلسل مليحة خدمة الضابط أدهم "دياب" على الحدود المصرية الليبية بمدينة السلوم، وذلك في وقت ثورات الربيع العربي وما تبعها من أحداث بدءًا من عام 2012، حيث شهدت ليبيا توترات داخلية، وانتشار للعناصر الإرهابية.

إذ استطاع أدهم وفرقته خلال الحلقة التغلب على هذه العناصر الإرهابية وتصفية عدد منهم وذلك بعد محاولاتهم اختراق الحدود المصرية وفك الأسلاك على الحدود بهدف تنفيذ عمليات إرهابية. 

إلا أنه قد فر من قوات حرس الحدود المصرية “النادورجي” وعلى الرغم من ذلك يقول المقدم أدهم لمساعده “خلي عنك أمل واحد في المية أن احنا نلاقيه ونجيبه”.

  قصة مسلسل مليحة 

ومسلسل مليحة يناقش قصة تدور حول فتاة فلسطينية تدعى مليحة تسبب العدوان على أرضها في رحيلها وأهلها من البلاد متجهين إلى دولة ليبيا الشقيقة، وذلك مع أحداث أنتفاضية عام 2000، لتعيش مع جديها في ليبيا ثم تقرر فجأة العودة من جديد إلى غزة، ولكنها وفي أثناء ذلك تواجه مطالهدبد من المشكلات في طريق حلمها بالعودة إلى وطنها المحتل.

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أبطال مسلسل مليحة

الفنانة ميرفت أمين ودياب وأمير المصري،سيرين خاس،وروفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، بالإضافة إلى العديد من النجوم هم ابطال مسلسل مليحة، والمسلسل من إنتاج شركةDS+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية. 

مسلسل مليحة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية

انطلق مسلسل مليحة أمس الثلاثاء 16رمضان، لتعرض أولى حلقات حلقاته ليكون عرضه بالنصف الثاني من شهر رمضان 2024، وهو يعرض على 3 قنوات هم"الحياة" و"أون" و"سي بي سي"، بالإضافة إلى عرضه على منصة "واتش أت".

ويعرض مسلسل مليحة على قناة ON في تمام الساعة 11:30 مساء، بينما يعرض على قناة CBC في تمام الساعة 6:05 فور أذان المغرب، على أن تعاد الحلقة في تمام الساعة 9:45 صباحا، بينما يعرض مسلسل مليحة عبر شاشة قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، ويعاد الساعة 8:15 صباحا، والاعادة الثانية الساعة 5 صباحا.

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