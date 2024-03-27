الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قرار جديد بشأن المتهم بقتل صديقه بـ"مفك" في دار السلام

متهم
متهم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية في منطقة حدائق المعادي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.


كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة القسم.

وبعد الانتقال والفحص، تبين أن المتوفى كان عاملًا في تجميع الخردة ومقيمًا في دائرة القسم، وتوفي متأثرًا بإصابته بجرح نافذ في منتصف الصدر. وتبين أن الجاني، الذي يعمل عاطلًا ومقيم في نفس دائرة القسم، هو من ارتكب الواقعة.

وبعد تنفيذ الإجراءات القانونية، تم ضبط الجاني وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة وهو مفك، واعترف بارتكاب الواقعة نتيجة لخلافات مالية بينه وبين المتوفى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قاضي المعارضات خلافات مالية منطقة حدائق المعادي قسم شرطة دار السلام

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