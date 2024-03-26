الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"مقبرة خرسانية".. إحالة المتهم بقتل صديقه ودفنه في موقع إنشائي بمنشأة ناصر للجنايات

متهم
متهم

« جثة خرسانية».. واقعة مأساوية راح ضحيتها شاب على يد صديقه الذي قتله وتخلص منه لسرقته في  منشأة ناصر، حتى قررت النيابة إحالته للجنايات فما القصة؟

فأمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، إحالته المتهم للجنايات؛ بناءًا على أمر الإحالة الذي جاء به أن المتهمين حدث بينهما خلاف بسبب إقراض أحدهما للأخر الأموال بصفة مستمرة وعندما تزايد الدين طلب المجني عليه من الآخر أمواله، وبدأ المتهم يتماطل في ردها؛ وبسبب كثرة السؤال عن الأموال كان للأخير حيلة للتخلص من صديقه.

وأعد المتهم خطة للتخلص من صديقه ودينه ولم يراعِ عشرة العمر ولا أنهم من بلدة واحدة، حيث استدرجه بحجة الصلح وإعطائه أمواله، وبالفعل اتفقا الإثنين على التقابل بمنطقة منشأة ناصر، وفي مبنى تحت الإنشاء تقابل الصديقين ولم يتوقع الضحية أن هذا المكان سيكون مقبرة له يدفن فيها بسبب ثقته في صديقه.

وغافل المتهم صديقه وتعدى عليه بعصى خشبية من الخلف فسقط الأخر صريعًا على الأرض ينزف ويطلب نجدته من صديقه الذي استمر في مشاهدة دمائه تنزف على الأرض وأنفاسه تتصاعد وتهبط حتى توقفت وتيقن أنه توفى، ولم يكتفِ بذلك بل حضر خرسانة من الأسمنت وبدأ يدفن جثة صديقه بها حتى لا يعثر أحد عليها، ولم يكن يعلم أن شقيقه يبحث عنه ويبلغ الشرطة عن غيابه ليتم تعقب هاتفه، ويتبين أن آخر شخص هاتفه وتم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة.

وقال المتهم إنه تخلص من صديقه بسبب خلاف مادي بينهما، كما أنه رغب في سرقة أموال كانت بحوزته وهاتفه المحمول وباع الهاتف لأحد أقاربه لرغبته في الحصول على المال.

وتلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا يفيد تغيب شقيقه، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود شبهة جنائية وراء واقعة تغيب المذكور، وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال تواجده بمحافظة البحيرة، وبمواجهته اعترف بقيامه باستدراج المجني عليه لأحد المباني تحت الإنشاء، وعقب ذلك قام بمغافلته والتعدي عليه بالضرب.

وتم بإرشاده العثور على جثمان المتغيب والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات، حيث أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.

جثة خرسانية منطقة منشأة ناصر نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية صفة مستمرة

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