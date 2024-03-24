استدعاء أسرة الشاب المقتول على يد صديقه بسبب خلافات فى حدائق المعادى

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم باستدعاء شهود العيان وأسرة شاب عُثر على جثته أمام مترو حدائق المعادي لسماع أقوالهم في الواقعة.

كان الأهالي في منطقة حدائق المعادي عثروا على جثة لأحد الأشخاص ملقاة أمام محطة المترو، وتبين أن الجثة لعامل خردة، مصاب بعدة طعنات نافذة في مناطق بجسده.

وقالت التحريات الأولية إن المجني عليه عامل خردة، 22 سنة، بينه وبين عامل خلافات مادية، ما تسبب في إنهاء حياته على يد العامل، الذي تم القبض عليه وعلى الأداة المستخدمة.