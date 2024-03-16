السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

دون إصابات.. السيطرة على حريق دار رعاية أيتام في السلام

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا مفادها نشوب حريق دار رعاية أيتام في السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بعدما تم استخراج جميع المتواجدين بداخل الدار.

ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وسؤال شهود العيان، للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

قوات الحماية المدنية دار لرعاية الأيتام مدينة السلام غرفة عمليات النجدة

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