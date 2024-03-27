"الطريق المشبوه".. كشف خطة الاحتلال للسيطرة على ميناء إيصال المساعدات لـ غزة

كشف تقرير نُشر على مجلة "بوليتكو" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن خطة للاحتلال الإسرائيلي من أجل السيطرة على ميناء غزة المؤقت، الذي تدعمه واشنطن تحت مزاعم إدخال المساعدات للقطاع، رغم الشكوك في جدواه على حساب معبر رفح البري، حيث تتكدس آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات، والتي يمنع الاحتلال دخولها.

وبحسب تقرير "بوليتكو"، وافقت إسرائيل على توفير الأمن لرصيف غزة المؤقت الذي يخطط الجيش الأمريكي لبنائه في غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع، الذين هم على شفا المجاعة، وفقًا لمسئولين أمريكيين مطلعين على الخطط.

تفاصيل خطة بناء ميناء غزة المؤقت

وقال أحد المسئولين، إنه بموجب الخطط التي تتم مناقشتها، والتي لم يتم الانتهاء منها بعد، ستقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء "حاجز أمني"؛ لحماية الموظفين الأمريكيين الذين يقومون ببناء الرصيف، وكذلك الأفراد المشاركين في تفريغ وتوزيع المساعدات.

وأوضح مسئولون أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيكون مسئولًا أيضًا عن تأمين الرصيف إلى الشاطئ.

وأشار المسئولون إلى أن الولايات المتحدة لا تزال في مراحل التخطيط، ولم يتم الانتهاء من أي شيء بشأن "ميناء غزة"، وقالوا إن دولة شريكة أخرى قد تشارك أيضًا في توفير بعض الأمن، اعتمادًا على مكان بناء الرصيف في غزة.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنهم سيقومون بالتنسيق مع الجيش الأمريكي لتسهيل المشروع.

ولفت تقرير "بوليتكو" إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وعد ببناء رصيف غزة، في خطابه عن حالة الاتحاد في وقت سابق من هذا الشهر وسط مخاوف بشأن الوضع الإنساني في غزة، حيث استشهد أكثر من 30 ألف شخص منذ بدء الحرب، فيما حذر مسئولو الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.

خطة إسرائيل للسيطرة على ميناء غزة المؤقت

وناقش وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أهمية إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك أمن رصيف غزة المؤقت، مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، خلال اجتماع في البنتاجون أمس الثلاثاء.

وكشفت "بوليتكو" أن هذا التطور يظهر أن الخطط الخاصة بالرصيف، التي أعلنتها إدارة بايدن على عجل بعد مقتل العشرات من الفلسطينيين في فبراير أثناء تدافعهم للحصول على المساعدة، بدأت تكتمل ببطء، ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة كثيرة حول المشروع، حتى مع وجود العديد من سفن الجيش الأمريكي في طريقها إلى غزة.

وأوضحت المجلة الأمريكية، في تقريرها، أن خطة بناء رصيف غزة معقدة؛ فمن المفترض أن يقوم فريق من الأفراد العسكريين الأمريكيين ببناء رصيف عائم على بعد 3 إلى 5 أميال من الشاطئ وجسر عائم بطول 1800 قدم سيتم تثبيته على الشاطئ، وبمجرد إنشاء البنية التحتية، ستتمكن السفن من تفريغ المساعدات على الرصيف، حيث ستقوم القوارب الأمريكية الصغيرة بعد ذلك بإحضارها إلى الجسر العائم، ومن هناك سيتم نقلها إلى الشاحنات ثم توزيعها على غزة.

وقال مسئولون أمريكيون إن إسرائيل ستلعب دورًا في تأمين الرصيف، لكنهم لم يحددوا طبيعة هذا الدور.

ويتوقع البنتاجون أن يستغرق بناء الرصيف حوالي 60 يومًا، وسيوفر أكثر من مليوني وجبة يوميًا، فيما يقول المسئولون الأمريكيون إنها ستكون في نهاية المطاف وسيلة أكثر كفاءة لتوصيل المساعدات بكميات كبيرة إلى سكان غزة.