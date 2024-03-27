حفظ التحقيقات في حريق مبنى جهاز 15 مايو

قررت النيابة العامة بالقاهرة حفظ التحقيقات في واقعة حريق مبنى جهاز 15 مايو؛ لعدم وجود شبهة جنائية.

وفي وقت سابق، استدعت النيابة شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة لاستكمال التحقيقات، وسألت النيابة العامة، سبعة عشر مصابًا وتسعة شهود، حيث تبين من أقوالهم أنه أثناء تواجد العاملين بالمبنى لمباشرة أعمالهم اشتموا رائحة دخان شديد.

وأضافوا أنهم أبصروا اندلاع الحريق بالمبنى، فحاولوا الفرار والخروج منه باستخدام درج السلم أو قفزًا من النوافذ، بينما أصيب البعض باختناق واحتجزتهم النيران في الداخل، وأغشي عليهم حتى تمت نجدتهم ونقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وتبين إصابتهم باختناقات وتحسن حالاتهم الصحية، عدا سيدتين أصيبتا بحروق خطيرة، وتوفيت إحداهما بعدها.

وأمرت النيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وندب أحد الخبراء بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة لمسرح الواقعة، وبيان سبب وكيفية نشوب الحريق، وإعداد تقرير مفصل بالنتيجة، والاستعلام من المديريات والإدارات المتضررة من الحريق عن قيمة التلفيات التي أصابت ممتلكاتها وحصرها، مع موالاة الاستعلام عن حالة المصابين، كما طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.