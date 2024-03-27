الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة طفلين في حريق وحدة سكنية بالشرقية

اسعاف
اسعاف

شبَّ حريق داخل وحدة سكنية أمام محطة قطارات أبو كبير بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، أسفر عن إصابة طفلين شقيقان بحالة اختناق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو كبير المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي بوصول كل من: "محمد سعيد" 6 أعوام، وشقيقته "مسك سعيد" عام واحد، مصابين بحالات اختناق، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهما.

وكشفت التحريات الأولية حدوث إصابة الطفلين إثر نشوب حريق داخل وحدة سكنية أمام محطة قطارات أبو كبير بمركز أبو كبير، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق محافظة الشرقية طفلين مستشفى أبو كبير المركزى الإسعافات اللازمة

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