الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 4 عمال إثر اندلاع حريق في مصنع بـ"أكتوبر"

ارشيفية
ارشيفية

شهدت المنطقة الصناعية بدائرة قسم أكتوبر، إصابة 4 عمال إثر اندلاع حريق في مصنع دلتا فوم لإنتاج غرف التبريد، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة.


البداية كانت بتلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد أحمد أبو بكر، مفتش مباحث أكتوبر، بنشوب حريق بمصنع دلتا فوم بالمنطقة الصناعية وإصابة 4 عمال، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده لبقية المصنع.


وكشفت التحريات من خلال استجواب صاحب المصنع  بأنه أثناء العمل اشتعلت النيران بالمولد أدى إلى اشتعال 50 متر جمالون وبعض للرولات البلاستيكية المستخدمة في الإنتاج، وأن سبب الحريق ماس كهربائي.


وأسفر الحريق عن إصابة كمال، م، 22 سنة، عامل، و "محمد، أ"، 17 سنة، و "محمد، خ"، 25 سنة، جميعهم عمال ومصابين باختناق، و "محمود، م"، 16 سنة، مصاب بحرق في الوجه والظهر، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

قسم أكتوبر اصابة 4 عمال حريق في مصنع قوات الحماية المدنية

مواد متعلقة

السيطرة على حريق فى شقة سكنية بمنطقة المنيب

الأكثر قراءة

عاجل.. لماذا يختلف أداء محمد صلاح مع المنتخب عن ليفربول؟ مدحت شلبي يُجيب

قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

جنايات المنصورة تبرئ 3 متهمين من الاتجار فى المخدرات وتحيل ضابطين للنيابة

«إفطار المطرية»: وزراء وفنانون ومشاهير على مائدة اللمة الحلوة فى عزبة حمادة

نزار الفارس: "كنت إمام مسجد وأمي كانت لا تريد عملي فى الإعلام"

تفاصيل حريق مصنع كيماويات بالمنطقة الصناعية القديمة في قويسنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"