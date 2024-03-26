إصابة 4 عمال إثر اندلاع حريق في مصنع بـ"أكتوبر"

شهدت المنطقة الصناعية بدائرة قسم أكتوبر، إصابة 4 عمال إثر اندلاع حريق في مصنع دلتا فوم لإنتاج غرف التبريد، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة.



البداية كانت بتلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد أحمد أبو بكر، مفتش مباحث أكتوبر، بنشوب حريق بمصنع دلتا فوم بالمنطقة الصناعية وإصابة 4 عمال، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده لبقية المصنع.



وكشفت التحريات من خلال استجواب صاحب المصنع بأنه أثناء العمل اشتعلت النيران بالمولد أدى إلى اشتعال 50 متر جمالون وبعض للرولات البلاستيكية المستخدمة في الإنتاج، وأن سبب الحريق ماس كهربائي.



وأسفر الحريق عن إصابة كمال، م، 22 سنة، عامل، و "محمد، أ"، 17 سنة، و "محمد، خ"، 25 سنة، جميعهم عمال ومصابين باختناق، و "محمود، م"، 16 سنة، مصاب بحرق في الوجه والظهر، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق