الحماية المدنية بالمنوفية تسيطر على حريق مصنع كيماويات بالمنطقة الصناعية القديمة

تمكنت قوات الحماية المدنيه بمحافظة المنوفية، من السيطرة على مصنع زيوت مستعمله في النشاط الكيماوي بقرية كفر الرمل التابعه لمركز قويسنا، كما تابعت الحمايه التبريد لمنطقة الحريق والمناطق المجاورة لمنع امتداده او نشاطه مره أخرى.

وكانت شهدت المنطقة الصناعية القديمة في مدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية نشوب حريق هائل في مصنع زيوت كيماويه ملك "أ، ا، ن" والمصنع يقوم بتكرير الزيوت المستخدمة.

وتلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا العميد أحمد السيد، بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بمصنع على مساحة 4500متر مربع وعلى الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونيه الازمه حيال الواقعة.

وعلي الفور تم إخطار الحماية المدنيه والتي بدورها قامت بدع عدد كبير من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وأكد مصدر مطلع لـ “الدستور”، أن الحريق نشب بمصنع كيماويات خارج المنطقه الصناعيه بقرية كفور الرمل التابعه لمركز قويسنا وتعد في نطاق المنطقه الصناعيه القديمة.

وأضاف المصدر، أن الامر تحت السيطره وسيتم حصر التلفيات الناتجه عن الحريق، كما أكد عدم وجود وفيات حتى الآن وتتواجد جميع الجهات المعنيه في موقع الحادث للسيطرة على الوضع.

وعلي صعيد آخر منفصل، كان في حادث مروع لقيت سيدة مقيمة قرية كفر عشما التابعه لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، مصرعها شنقا على يد مجهول وسرقة منزلها في نهار رمضان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وترجع أحداث الواقعه بتلقي مركز شرطة الشهداء بلاغ من شقيق المجنى عليها عقب مغرب اليوم التاسع من رمضان بتغيب شقيقته والتي حضرت من المملكة العربية السعوديه إلى القريه قبل حلول شهر رمضان بيوم واحد لتجهز تجهيزات العيد قبل مجي نجلها الذي تسكن معه بالمملكه.

وقام شقيقها بالاتصال بها عدة مرات ولم تكن ترد على اتصاله مما آثار الشك والريبه وقام بالسؤال عنها في كل مكان الي ان ابلغ قسم شرطة الشهداء وقام بكسر باب الشقه ليجد شقيقته معلقة بالسقف وتم سرقة بعض محتويات الشقه.

وعلي الفور انتقلت قوه من مركز شرطة الشهداء بقيادة المقدم كريم الضبع رئيس المباحث ومعاونه أحمد حافظ للتحقيق في الواقعه حيث تبين لهم مصرع "ن، ه" في العقد السادس من عمرها على المعاش وكانت تعمل مدرسة رياضيات بالمدرسه الإعدادي بالقريه قبل سفرها للعيش مع نجلها بعد وفاة زوجها منذ عدة سنوات.

وعلي الفور تم استدعاء جهات التحقيق للتحقيق في الحادث ونقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابه العامه لمعاينة الطب الشرعي للجثمان للتحقق من الواقعه.