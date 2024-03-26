الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تفاصيل حريق مصنع كيماويات بالمنطقة الصناعية القديمة في قويسنا

حريق
حريق

شهدت المنطقة الصناعية القديمة في مدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية، نشوب حريق هائل في مصنع كيماويات ملك "أ، ا، ن" والمصنع يقوم بتكرير الزيوت المستخدمة.

وتلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا العميد أحمد السيد، بورود بلاغ بنشوب حريق  هائل بمصنع على مساحة 4500 متر مربع وعلى الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور تم إخطار الحماية المدنيه والتي بدورها قامت بدع عدد كبير من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق منهم 6 سيارات من الحماية المدنيه بالمركز وسيارتين من نقطة الحمايه التابعه للمنطقه الصناعيه وجاري المتابعة. 

وأكد مصدر مطلع لـ“الدستور”، أن الحريق نشب بمصنع كيماويات خارج المنطقة الصناعيه بقرية كفور الرمل التابعة لمركز قويسنا وتعد في نطاق المنطقه الصناعية القديمة.

وأضاف المصدر،  أن الامر تحت السيطره وسيتم حصر التلفيات الناتجه عن الحريق، كما أكد عدم وجود وفيات حتى الآن وتتواجد جميع الجهات المعنيه في موقع الحادث للسيطرة على الوضع. 

محافظة المنوفية حريق بمصنع كيماويات وزيوت المنطقة الصناعية قرية كفور الرمل الحماية المدنية

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