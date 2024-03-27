برلمانية تثمن خفض أسعار السلع 30% وتطالب بتشديد الرقابة لمنع الاحتكار

قالت النائبة منال نصر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن خفض الأسعار سينعكس على الشارع بصورة كبيرة، مؤكدة أن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20% ليصل التخفيض إلى30% ‎‎ بعد العيد، سيكون له دور كبير فى التيسير على المواطنين شريطة الالتزام من قبل التجار والرقابة من قبل الحكومة لتفعيل القرار على الأرض، لافتة إلى أن الأسعار تمس حياة المواطن بشكل مباشر.



تحسين مستوى معيشة المواطنين



وأكدت عضو مجلس النواب، أن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية ستسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية على الأسرة، فضلا عن تحفيز حركة البيع والشراء في الأسواق.





وأضافت عضو مجلس النواب، أن ملف الأسعار من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام المواطن فى الشارع المصرى، مشيدا بتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الإطار، وضرورة متابعة السلطة التنفيذية لتنفيذ التوجيهات على أرض الواقع.

إنهاء إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى الموانئ





وأشارت النائبة منال نصر، إلى أن إنهاء إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى الموانى، وتوفير العملة الصعبة سيكون لهما دور كبير فى خفض الأسعار، وخاصة أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

وشددت النائبة، على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق خلال الفترة القادمة والضرب بيد من حديد على أيدي التجار والمحتكرين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين.



يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد لقاء موسعًا، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية.



وتم الاتفاق خلال الاجتماع مع المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30%‎ بعد العيد.