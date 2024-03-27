الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"العسومى" يدعو "برلمانية عدم الانحياز" لإنشاء لجنة خاصة لمواجهة جرائم الاحتلال

العسومي
العسومي

دعا عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز إلى أن تحذو حذو المنظمات البرلمانية الدولية الأخرى، وتنشئ لجنة خاصة بفلسطين، لتنسيق الجهود البرلمانية المشتركة ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من ممارسات إرهابية وإبادة جماعية من جانب كيان الاحتلال الغاشم، وسط صمت دولي مخزي يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية.

txt

البرلمان العربي يطالب بوضع مدونة سلوك لتنظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي

تعزيز العمل البرلماني في مكافحة تغير المناخ

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي أمام المؤتمر الثالث للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، الذي عقد في إطار اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس الجاري، وقد خصصت الشبكة الموضوع الرئيسي للنقاش في هذه الدورة حول تعزيز العمل البرلماني في مكافحة تغير المناخ.

تفاصيل مشاركة وفد البرلمان العربى فى اجتماع مجلس الاتحاد البرلمانى الدولى بجنيف

جرائم الاحتلال في غزة

وقال "العسومي" إنه إذا تحدثنا عن جرائم الاحتلال في قطاع غزة من منظور الموضوع الذي نتناوله، وهو تغير المناخ، سنجد أن كيان الاحتلال يقوم أيضًا بإبادة بيئية في قطاع غزة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

العسومى: ما يحدث فى غزة نقطة تحول نحو مراجعة المنظومة الدولية الحالية

وأضاف "العسومي"، في كلمته، أن مشكلة تغير المناخ، الموضوع الرئيسي للمؤتمر، تحتل أولوية متقدمة في أجندة عمل واهتمامات البرلمان العربي، الذي يحرص على تعزيز العمل البرلماني في التعامل مع مشكلة تغير المناخ، من خلال صور عديدة، يأتي في مقدمتها حث البرلمانات الوطنية على سن تشريعات داعمة للسياسات التنموية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

"العسومى": جرائم الاحتلال فى غزة كشفت عجز مجلس الأمن عن إدارة المنظومة الدولية

وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة الالتزام بمبدأ العدالة المناخية الدولية في تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، موضحًا أنه الوقت الذي تتسبب فيه الدول الأكثر تقدمًا في إنتاج النسبة الأكبر من الانبعاثات الضارة والمسئولة عن الارتفاع العالمي في درجات الحرارة، فإن الدول النامية محدودة الموارد، هي الأكثر تأثرًا بتغير المناخ والأكثر تحملًا لتبعاته، وهو ما يقتضي أن تكون هناك عدالة في تقاسم الأعباء وتحمل الالتزامات ذات الصلة.

كما أكد أيضًا على ضرورة تنفيذ الدول المتقدمة التزاماتها وتعهداتها وفقًا لاتفاق باريس، بتقديم مائة مليار دولار سنويًا لصالح تمويل مشكلة تغير المناخ في الدول النامية.

عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربي ممارسات إرهابية إبادة جماعية حركة عدم الانحياز جنيف زيارة وفد البرلمان العربي لجنيف الدستور فلسطين غزة الجرائم الإسرائيلية

مواد متعلقة

بعد قرار مجلس الأمن.. برلمانى يطالب المجتمع الدولى بالتصدى لأى عملية عسكرية فى رفح

تخفيض أسعار السلع بنسبة تصل لـ20%.. برلماني على اتفاق الحكومة والتجار

3 عقوبات للمتلاعبين بالعملة وفقًا لقانون البنك المركزي

"عربية النواب" تُطالب بالضغط على إسرائيل لتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة

"العسومى": جرائم الاحتلال فى غزة كشفت عجز مجلس الأمن عن إدارة المنظومة الدولية

البرلمان العربي يطالب بوضع مدونة سلوك لتنظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي

عمرو عكاشة: لقاء الرئيس وجوتيريش حمل رسائل هامة لدعم القضية الفلسطينية

المؤتمر: التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي يبذل جهودا غير مسبوقة محليًا ودوليًا

الأكثر قراءة

انهيار للعلاقات ودفاع عن حماس وطريق مسدود للهدنة.. كواليس الخلاف الأمريكى الإسرائيلى

عاجل| كشف السبب وراء انفجار 3 محطات للصرف الصحى بالقليوبية

رسالة برلمانية شديدة اللهجة لوزير الخارجية البريطانى بشأن إسرائيل (التفاصيل الكاملة)

5 مصابين فى انفجار 3 محطات للصرف الصحى بالقليوبية

أول تعليق من "حماس" على اغتيال مروان عيسى

الحكم على متهم في "أحداث مسجد الفتح" اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلى.. واستمرار استهداف مجمع الشفاء بغزة

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل