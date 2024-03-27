رئيس تجارية القاهرة يشيد بجهود الحكومة لتنفيذ توجيهات الرئيس بخفض أسعار السلع

أكّد أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة أن مبادرة اتحادي الغرف التجارية والصناعية لخفض الأسعار والتي تم إطلاقها بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لاستفادة المواطن من نتاج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة بتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار سيكون لها مردود إيجابي على مزيدٍ من استقرار السوق خلال الفترة القادمة.



وقال العشري، في تصريحات خاصة ل الدستور إن هذه المبادرة الوطنية التي أطلقها القطاع الخاص جاءت في وقتها لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وتستكمل جهود الغرف التجارية في تنظيم معارض أهلًا رمضان السلعية التي توفر السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.



وتوقع العشري مزيدًا منن الاستقرار بالسوق في ظل تكاتف جهود الحكومة والقطاع الخاص لزيادة معروض السلع، خاصة مع الإفراجات الجمركية التي تتم عن البضائع ودخولها الأسواق.

وقال العشري، في تصريحات خاصة ل الدستور إن هذه المبادرة الوطنية التي أطلقها القطاع الخاص جاءت في وقتها لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

وتستكمل جهود الغرف التجارية في تنظيم معارض أهلًا رمضان السلعية التي توفر السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.



وتوقع العشري مزيدًا من الاستقرار بالسوق في ظل تكاتف جهود الحكومة والقطاع الخاص لزيادة معروض السلع، خاصة مع الإفراجات الجمركية التي تتم عن البضائع ودخولها الأسواق.