اللحم البلدى بـ270 جنيهًا فى منافذ "الزراعة".. وسلع العيد بأسعار مخفضة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، عن طرح لحوم بلدية بأسعار مخفضة في المنافذ التابعة لها.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وفي إطار المبادرة التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لتخفيض أسعار السلع الغذائية.



وقال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة، إن سعر كيلو اللحمة البلدي قطعة واحدة 280 جنيهًا، و270 جنيهًا لسعر الكيلو 900 جرام و100 جرام ملبس، والمفروم البلدي بـ260 جنيهًا، والكبدة البلدي 250 جنيهًا.



وأضاف "صالح"، في بيان، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتابع ضخ السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين، ويؤكد على ضرورة تخفيض الأسعار، بعد الجهود التي تبذلها الدولة في توفير العملة الأجنبية والإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ، مشيرًا إلى أن تخفيض أسعار اللحوم البلدية يعود إلى إلغاء جميع الحلقات التسويقية والوسطاء والتجار، فضلًا عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة وأدّت إلى تراجع ملحوظ في أسعار الأعلاف.

ولفت إلى أنه تم أيضًا تخفيض سعر البطاطس إلى 5 جنيات للكيلو، والشيكارة 5 كيلو بـ25 جنيهًا،

وسعر كيلو الدقيق المعبأ 24 جنيهًا، وسعر كيلو الأرز المعبأ 27 جنيهًا، فيما تجاوزت التخفيضات الـ50‎%‎ على جميع أنواع التمور ذات الجودة العالية.

وقال "صالح" إن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" جاءت لتلبية رغبات المواطنين، وإن المبادرة مستمرة طول العام من خلال منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة.