الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الصحة

فواكه تساعدك فى الحماية من الإصابة بالأمراض

فواكه
فواكه

تعتبر حماية الجسم من التعرض المستمر للإصابة بالأمراض من أكثر الأمور التي تهم الكثير منا، وعليه نوضح في السطور التالية أبرز أنواع الفواكهة المهمة للحماية من الأمراض التي تتمثل في الآتي:

التوت

 مثل التوت الأزرق، والتوت الأسود، من بين أكثر الفواكه المغذية التي يمكنك تناولها. فهي ليست غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والمركبات ذات التأثيرات المضادة للالتهابات فحسب، بل ربطت الأبحاث أيضًا بين استهلاك التوت وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم.

على سبيل المثال، وجدت مراجعة أجريت عام 2020 أن تناول التوت قد يساعد في تقليل مستويات الأنسولين والسكر في الدم بعد الوجبة، ما قد يفيد مرضى السكري.

وجدت مراجعة أجريت عام 2022 شملت 22 دراسة أن استهلاك التوت الأزرق والتوت البري قلل بشكل كبير من نسبة السكر في الدم أثناء الصيام والهيموجلوبين A1c (HbA1c) للتحكم في نسبة السكر في الدم على المدى الطويل بين الأشخاص المصابين بداء السكري.

 التوت له هذا التأثير الإيجابي على مرض السكري جزئيا لأنه غني بالألياف، ما يساعد في إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، مثل الفلافونويد، والتي يمكن أن تساعد أيضًا في تعزيز مستويات السكر في الدم والأنسولين بسبب خصائص المواد المضادة للسكري.

 إضافة التوت إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري في المقام الأول، حيث ربطت الأبحاث بين تناول التوت بانتظام وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، بالإضافة إلى حالات مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان.

الحمضيات

تعتبر الفواكه الحمضية، مثل البرتقال والجريب فروت، خيارًا جيدًا لمرضى السكري، ولا تحتوي الفواكه فقط على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض (GI) - وهو مقياس لمدى بطء أو سرعة ارتفاع مستويات السكر في الدم - ولكنها أيضًا مليئة بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب ودعم التحكم الصحي في نسبة السكر في الدم.

مجموعة فواكه تساعدك فى الحماية من التعرض للإصابة بالأمراض فواكه تساعدك فى الحماية من التعرض فواكه للإصابة بالأمراض فواكه تساعدك فى الحماية من التعرض للإصابة بالأمراض بالأمراض

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