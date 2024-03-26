لماذا يجب الحرص على تناول الجريب فروت بشكل مستمر.. وما علاقته بالأمراض؟

https://www.dostor.org/4340927لماذا يجب الحرص على تناول الجريب فروت بشكل مستمر وما علاقته بالأمراض؟



الجريب فروت، له طعم لاذع ومع ذلك يعتبر عنصرًا أساسيًا في وجبة الإفطار، يقدم كوجبة خفيفة في أي جزء من اليوم مع تخفيف العطش بسبب محتواه العالي من الماء، وهناك عدد من الفوائد المحتملة للجريب فروت، مثل توفير العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في إدارة وزنك ودعم جهازك المناعي.

ونوضح فى التفاصيل الكاملة عن فوائد الجريب فروت بحسب ما ذكر فى موقع "هيلث":



يتحكم في نسبة السكر بالدم

يحتوي الجريب فروت على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض (GI)، وهو مقياس لمدى سرعة رفع الكربوهيدرات لنسبة السكر في الدم، الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض لا ترفع نسبة السكر في الدم بالسرعة أو بنفس القدر مثل الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع. قد يستفيد الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 أكثر من اختيار الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض للمساعدة في التحكم في نسبة السكر في الدم.





يقلل خطر الإصابة بالسرطان

الجريب فروت مصدر غني بفيتامين C، بحوالي 71.8 ملليغرام لكل حصة. فيتامين C، هو أحد مضادات الأكسدة، مما يساعد على منع تلف الخلايا، تشير بعض الأدلة إلى وجود صلة بين الأشخاص الذين يتناولون كميات من فيتامين C في وجباتهم الغذائية وانخفاض خطر الإصابة بالسرطان.



ينتج جسمك الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا، إذا لامست مواد ضارة مثل الإشعاع أو التبغ، قد يؤدي عدم توازن مضادات الأكسدة والجذور الحرة إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان، قد يمنع فيتامين C الموجود في الجريب فروت تأثيرات الجذور الحرة ويقلل من خطر الإصابة بسرطان المثانة وعنق الرحم وخلايا الكلى.



يحتوي على نسبة عالية من الماء:

يحتوي الجريب فروت على واحد من أعلى محتويات الماء في أي فاكهة، يحتوي كوب واحد من الجريب فروت الوردي أو الأحمر المقطع إلى أجزاء على 203 جرام من الماء، أو ما يقرب من كوب واحد، هذا المحتوى المائي يجعل الفاكهة جيدة للصحة العامة، يتكون جسمك من حوالي 60% من الماء، وهو ضروري لخلاياك وأعضائك للقيام بوظائفها.

قد تساعدك إضافة الجريب فروت إلى نظامك الغذائي في الوصول إلى أهدافك المتعلقة بالسوائل.