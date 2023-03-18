«الجريب فروت أبرزها».. أطعمة ومشروبات تقوي المناعة

أظهرت الأبحاث على مر السنين، أن اتباع نظام غذائي متوازن مليء بالأطعمة المغذية هو أقوى دفاع ضد الأمراض المزمنة والخطيرة مثل أمراض القلب والسمنة والسكري.

لكن هل تعلم أن الأطعمة التي تتناولها يمكن أن تساعدك أيضًا في محاربة الأمراض مثل الأنفلونزا؟ فهناك بعض الأطعمة المعروفة بأنها معززات للجهاز المناعي. هذا يعني أنها تساعد جسمك على محاربة الأمراض.

دعنا نلقي نظرة فاحصة على نظام المناعة لديك والأطعمة التي تؤثر على قدرة جسمك على الاستجابة للتهديدات.

ما هو جهاز المناعة؟

نظام المناعة هو الطريقة التي يدافع بها جسمك عن نفسه ضد تهديدات العالم الخارجي. يحدد هذا النظام المعقد من الخلايا والأنسجة والأعضاء متى دخل شيء ما إلى جسمك مثل فيروس الأنفلونزا ثم يطلق استجابة تلقائية منسقة لمساعدتك على الشفاء، باستخدام ما يعرف بخلايا الدم البيضاء.

عندما يكون جهازك المناعي قويًا، يكون جسمك أفضل استعدادًا لمحاربة المرض، عندما يكون جهازك المناعي أضعف، فمن المرجح أن تمرض.

يعد جهاز المناعة أيضًا مفتاحًا لمحاربة الأمراض مثل السرطان. في الواقع العلاج المناعي هو العلاج الذي يحفز جهاز المناعة في جسمك على مهاجمة الخلايا السرطانية نظرًا لدورها المهم في صحتك، فنحن بحاجة إلى بذل قصارى جهدنا للحفاظ على قوة جهاز المناعة.

ما هي سوبرفوودس؟

في السنوات الأخيرة، سمعنا جميعًا أن مصطلح "الأطعمة الفائقة" يستخدم بشكل متكرر لوصف أي شيء من العنب البري المتواضع إلى توت الغوجي الغريب ولكن في الحقيقة لا يوجد شيء اسمه سوبرفوود. الكلمة مصطلح تسويقي يستخدم لوصف بعض الأطعمة "كثيفة المغذيات" ، بمعنى أنها تحتوي على العناصر الغذائية والمعادن التي يمكن لجسمك استخدامها لتحسين الصحة والعافية.

يمكن أن تؤثر هذه الأنواع من الأطعمة على صحتك وتساعد جسمك على أن يكون في أفضل حالاته لكن من المهم أيضًا أن تتذكر أنه لا يمكنهم علاج المرض أو الوقاية منه.

10 أطعمة لتقوية جهاز المناعة لديك

فيما يلي 10 أطعمة مختلفة معروفة بأنها معززات للمناعة جرب أيًا منها أو جميعها وابدأ في جني الفوائد التي توفرها هذه القوى الغذائية لجسمك.

التوت.. مع مجموعة متنوعة للاختيار من بينها لا يمكنك أن تخطئ بإضافة هذه الحلويات الصغيرة المليئة بالمغذيات إلى نظامك الغذائي المعتاد من العنب البري والعليق المحلي إلى goji أو açai المستوردة، تمتلئ هذه اللقاحات الصغيرة بالفيتامينات والعناصر الغذائية لتمنحك دفعة تحتاجها. استمتع بها في الزبادي أو العصير ، أو كخيار أقل سكرية ولكن لا يزال حلوًا للحلوى.

زيت سمك.. من المعروف أن الأسماك التي تحتوي على مستويات عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية مثل السلمون أو التونة أو الماكريل تزيد من نشاط خلايا الدم البيضاء التي تقاوم العدوى. تساعد هذه الدهون الصحية جهاز المناعة لديك وهي مفيدة أيضًا لقلبك وعقلك أيضًا.

خضار ورقية.. من المعروف أن الخضروات الداكنة مثل السبانخ واللفت والكرنب تحتوي على مستويات عالية من فيتامين C جنبًا إلى جنب مع مضادات الأكسدة وبيتا كاروتين ، وكلها تساعد في مكافحة العدوى. كما أنها مفيدة لقلبك وعقلك وأمعائك.

المكسرات والبذور.. تحتوي المكسرات مثل اللوز والجوز وكذلك البذور مثل عباد الشمس على العديد من الفيتامينات والمعادن (B-6 أو المغنيسيوم أو الفوسفور أو السيلينيوم) التي تساعد في تنظيم نظام المناعة لديك والحفاظ عليه. أضفها إلى سلطاتك أو استمتع بحفنة صغيرة لوجبة خفيفة صحية معززة للطاقة.

بهارات.. بالإضافة إلى إعطاء الأطعمة الخاصة بك بعض الزنج والثوم والزنجبيل والكركم من التوابل القديمة التي لطالما اعتبرت أن لها خصائص تقوية المناعة لمكافحة العدوى. لذلك لا تخجل عندما يتعلق الأمر بتتبيل أطباقك.

الحمضيات.. تحتوي معظم ثمار الحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت واليوسفي والليمون والليمون الحامض على مستويات عالية من فيتامين سي، والذي يُعتقد أنه يساعد في مكافحة العدوى عن طريق زيادة خلايا الدم البيضاء.. سواء كنت تأكلها كاملة، أو تضغط العصير على طعامك، لا تنس أن تضيف هذه الفاكهة المنعشة إلى نظامك الغذائي المعتاد.

دواجن.. حساء الدجاج مفيد لأكثر من الروح. تحتوي الدواجن على نسبة عالية من فيتامين ب 6، والذي يمكن أن يقلل الالتهاب وهو ضروري في تكوين خلايا الدم الحمراء الجديدة، والزنك، مما يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء.. لذلك لا تنتظر حتى تصاب بالبرد لتستمتع بوعاء دافئ من الراحة الطيبة.

خضروات ذات ألوان زاهية.. في حين أننا غالبًا ما نفكر في الحمضيات كمصدر لفيتامين سي، فإن الخضروات ذات الألوان الزاهية مثل الفلفل الأحمر تحتوي على مستويات أعلى من ذلك! يعتبر البيتا كاروتين الموجود في الجزر مفيدًا أيضًا لجهازك المناعي ، بالإضافة إلى عينيك وجلدك أيضًا.

زبادي.. هذا الطعام المخمر مع "الثقافات الحية والنشطة" وفيتامين د قد يحفز جهاز المناعة لديك للمساعدة في مكافحة المرض. ابحث عن العلامات التجارية التي لا تحتوي على سكر مضاف وقم بتحليتها بشكل طبيعي بالعسل أو الفاكهة (مثل التوت للحصول على دفعة إضافية).

زيت الزيتون.. يعتبر زيت الزيتون عنصرًا أساسيًا في نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي، فهو دهون صحية مفيدة للقلب والدماغ. كما أنه يعطي دفعة لجهاز المناعة من خلال قدرته على تقليل الالتهابات في جسمك.

طرق أخرى لتقوية جهاز المناعة بشكل طبيعي

بالإضافة إلى اختيار الخيارات الصحية لنظامك الغذائي، سيستفيد جهازك المناعي أيضًا من خيارات نمط الحياة الصحية:

• مارس الرياضة بانتظام.. استهدف 30 دقيقة يوميًا خمس مرات في الأسبوع واخلط بين تمارين القلب والقوة.

• لا تدخن.. يعد الإقلاع عن التدخين من أفضل الأشياء التي يمكنك فعلها لجسمك. إذا كنت تدخن، فهناك دعم متاح لمساعدتك على الإقلاع عن التدخين.

• السيطرة على التوتر.. يواجه الجميع ضغوطًا في الحياة.. ولكن عندما يصبح هذا التوتر مزمنًا، يمكن أن يضعف جهاز المناعة لديك. يمكنك إيجاد طرق لإدارة التوتر والشعور بتحسن عقليًا وجسديًا.

• احصل على اللقاحات الموصى بها.نحن محظوظون جدًا لأن لدينا لقاحات متاحة لمساعدتنا في مكافحة الأمراض الشائعة مثل الأنفلونزا والالتهاب الرئوي وCOVID-19 . تأكد من مواكبة اللقاحات الخاصة بك.

• الكحول باعتدال فقط.. من المهم أن تتذكر أن الكحول يسبب الاكتئاب وهو عقار له آثار بعيدة المدى على جسمك. إذا كنت تشرب ، فالرجاء القيام بذلك باعتدال.

• إدارة وزنك.. يضع الوزن الزائد ضغطًا على العديد من أجهزة الجسم، بما في ذلك جهاز المناعة، يعد تناول الطعام الصحي أحد أفضل الطرق للتحكم في وزنك، وسيساعدك في الحفاظ على صحتك من خلال دعم نظام المناعة لديك بالأطعمة المغذية.

• احصل على نوم مناسب.النوم أمر بالغ الأهمية لحياة صحية، ويوصي مركز السيطرة على الأمراض من سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة للبالغين الأصحاء. يمكن أن يؤثر نومك ونوعية ذلك النوم أيضًا على جهاز المناعة لديك. إذا كنت لا تحصل على قسط جيد من النوم بانتظام ، فهناك طرق لتحسين نومك .

• ممارسة النظافة الجيدة.. واحدة من أبسط الطرق وأكثرها فعالية للبقاء بصحة جيدة هي غسل أيدينا جيدًا والقيام بذلك كثيرًا.