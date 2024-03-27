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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مواعيد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 17 وملخص أحداث الحلقة 16

سر المسجد
سر المسجد

مسلسل سر المسجد من مسلسلات رمضان 2024 الموجهة للأطفال، والتي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي نالت إعجاب الكثير منذ بداية عرضها على شاشة قناة النهار.

ملخص الحلقة 16 من مسلسل سر المسجد 

حيث تناولت أحداث الحلقة 16 من مسلسل سر المسجد ضرورة حضور مجالس العالم في المسجد، حيث إن الرمز الذي حصل عليه سيف وأصدقاؤه كان عن ذلك، وقد شرح الشيخ صلاح للأطفال أهمية حضور مجالس العلم في المسجد.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض "سر المسجد" على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية، ويعرض المسلسل يوميًا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

شخصيات مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

"سر المسجد".. مسلسل أنيميشن جديد يعلم الأطفال قيمة المساجد (فيديو)

مسلسل سر المسجد الحلقة 16.. الشيح صلاح يشرح فضل مجالس العلم

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين، الذي يقرر استخدام تطبيق خاص لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة، التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

وتتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة، حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية. يتميز المسلسل بتقديمه قصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.

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