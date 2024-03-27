الأربعاء 27 مارس 2024
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توك شو

"سر المسجد".. مسلسل أنيميشن جديد يعلم الأطفال قيمة المساجد (فيديو)

سر المسجد
سر المسجد

في إطار سعيه لتقديم محتوى تعليمي هادف، كشف المخرج حسين مجدي عن مسلسل الأنيميشن "سر المسجد" الذي يهدف إلى تعريف الأطفال بأهمية المساجد وآدابها، موضحا أن المسلسل يجمع بين المغامرة والحكاية، مستخدمًا الأكشن لجذب انتباه الصغار وإيصال المعلومات بأسلوب شيق.

وأشار مجدي خلال مداخلة لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إلى أن العمل يتضمن حكايات تربوية تسلط الضوء على دور المسجد في الحياة اليومية وتعلم الأطفال كيفية العناية به، وتم تصميم المسلسل ليكون بمثابة وسيلة تفاعلية، حيث يشارك الأطفال في مغامرات داخل تطبيق كمبيوتري يتخلله الكوميديا والتشويق.

تناول المسلسل في حلقاته موضوعات متنوعة تتعلق بالمساجد الشهيرة كالمسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي، مع التركيز على تعليم الأطفال آداب المسجد وأهميته كمكان للعبادة والتعلم، وأكد مجدي على أهمية مشاركة الأهالي في متابعة المسلسل مع أطفالهم لتعزيز القيم والمعرفة.

يُعرض "سر المسجد" ضمن باقة البرامج الرمضانية لعام 2024، ويسلط الضوء على النظافة كجزء من احترام المساجد، مقدمًا نصائح تربوية لتعليم الأطفال العناية بأماكنهم، بالتعاون مع موقع "bondcleaning" الذي يهتم بتعليم الأطفال أهمية النظافة.

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