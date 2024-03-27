الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

حفل فرقة "الحضرة المصرية" ببرنامج "هل هلالك".. أبرز الفعاليات الرمضانية اليوم

أمسيات رمضانية
أمسيات رمضانية

تشارك فرقة "الحضرة المصرية" ضمن فعاليات برنامج "هل هلالك"، في إحدى الأمسيات والسهرات الرمضانية، التي تُعقد اليوم الأربعاء، عبر قطاعات وزارة الثقافة ومراكزها الإبداعية، وفي التقرير التالي، تستعرض "الدستور"، أبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية على مدار اليوم.

"فرقة الحضرة المصرية" في الليلة العاشرة من "هل هلالك"

ففي الثامنة والنصف مساء،  تنطلق فعاليات الليلة العاشرة لبرنامج "هل هلالك" بنسخته الثامنة، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون. 

حيث يشارك المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بفرقة المركز الموسيقية فى إحياء حفل الليلة العاشرة لبرنامج هل هلالك، بالإشتراك مع فرقة الحضرة المصرية للإنشاد الديني.

كما يشارك البيت الفنى للمسرح برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك طوال فترة إقامة برنامج هل هلالك. كما يتضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية يوميا طوال فترة إقامة البرنامج.

أمسية شعرية بهيئة الكتاب

وضمن أمسيات وسهرات رمضانية، تحتضن قاعة صلاح عبد الصبور، بالهيئة المصرية العامة للكتاب، بمقرها الكائن برملة بولاق كورنيش النيل، في التاسعة مساء، رابع فعاليات الأمسيات الشعرية اليومية التي تنظمها الهيئة تحت إشراف الشاعر أحمد الشهاوي.

ويشارك في الأمسية الشعرية الرابعة كل من الشعراء: إبراهيم داود ــ جمال القصاص ــ سمير الأمير ــ محمد الحمامصي ــ مصطفي الجارحي ــ ناهد السيد ــ ياسمين الشاذلي، ويدير الأمسية الشاعر أحمد حسن عوض.

وفي التاسعة والنصف مساء، يشهد مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، الليلة الثالثة من ليالي السيرة الهلالية، مع راوي السيرة الريس “عزت القرشي” وفرقته الموسيقية، حيث يروي حكاية زواج الأمير  دياب ابن غانم من الأميرة خودة.

كما تواصل فرقة التنورة التراثية والتابعة لهيئة قصور الثقافة، تقديم عروضها في التاسعة والنصف مساء، بمركز إبداع قبة الغوري بشارع الحسين.

تجليات رمضانية في الأدب والفن

وفي أمسيات وسهرات رمضانية، وضمن سلسلة لقاءات ليالي رمضان الإبداعية، تحتضن قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في التاسعة والنصف مساء، أمسية ثقافية بعنوان "تجليات رمضانية في الأدب والفن".

هذا ويشارك في الأمسية كل من: المستشار الكاتب بهاء المري، الكاتب دكتور مختار عطية، الفنان السكندري عنتر البلاسي، مع نخبة من الشعراء ويدير الأمسية الشاعر جابر بسيوني.

افتتاح معرض "دوائر الهامش" 

وفي أمسيات وسهرات رمضانية، يحتضن بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، في التاسعة مساء، افتتاح معرض الكاتب والشاعر وليد علاء الدين، والذي يقام تحت عنوان “دوائر الهامش”، وذلك ضمن برنامج فعاليات بيت السناري لشهر رمضان. ويضم المعرض أكثر من 45 لوحة، ويستمر لمدة أربعة أيام.

ليالي الأوبرا الرمضانية

وفي أمسيات وسهرات رمضانية، تنظم دار الأوبرا المصرية اليوم عدة فعاليات، حيث يستقبل المسرح المكشوف بالأوبرا بأرض الجزيرة في التاسعة والنصف مساء، حفلا للمغنى والعازف سعد العود وفرقته والذى يشارك لاول مرة بالفعاليات.

ويتضمن البرنامج مجموعة من أشهر أعمال الموسيقى العربية التى يؤديها سعد العود بأسلوبه الخاص منها: لا مش أنا اللي أبكي، كل ده كان ليه، في يوم وليلة، يا دنيا يا غرامي، توبة، شغلوني، كنت فين، من قد أيه كنا هنا، مضناك، أمتى الزمان، مشغول عليك مشغول، غالي عليّا، سواح، على حسب وداد، زي الهوى، العيون السود، أهواك، حنين، الليلة الكبيرة، أمل حياتي.

في ذات السياق، وفي التاسعة والنصف مساء، وبالتعاون مع ملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يحتضن مسرح معهد الموسيقي العربية بشارع رمسيس، أمسية بمناسبة اليوم العالمي للمسرح.

ويشارك في الأمسية نخبة من المفكرين والفنانين في مقدمتهم الفنانة سميرة عبد العزيز، الفنانة عزة لبيب، المخرج عمرو قابيل، دكتورة سمر سعيد، الفنان حسام داغر، الكاتب المسرحي عماد مطاوع، ودكتور حسام البدراوي  وتدير الأمسية دكتورة هبة سامي.

أمسيات وسهرات رمضانية فرقة الحضرة المصرية برنامج هل هلالك الشاعر جمال القصاص الهيئة المصرية العامة للكتاب الكاتب وليد علاء الدين معرض دوائر الهامش بيت السناري الأثري بالسيدة زينب

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