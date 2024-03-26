هل هناك حياد إعلامى عادل بين الأهلى والزمالك؟.. مدحت شلبى يكشف (فيديو)

أوضح الكابتن مدحت شلبي، المعلق الرياضي المعروف، أن دور الإعلامي يتمثل في النقد البناء، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تجاهل الناديين الكبيرين في مصر، الزمالك والأهلي، نظرًا لشعبيتهما الواسعة.

وأكد شلبي في الجزء الثاني من حلقة برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة "الحياة"، أن نقده كان موجهًا للناديين بالتساوي، وشمل تحليل صفقاتهما الرياضية، كما شدد على ضرورة الالتزام بالحياد الإعلامي العادل في تغطية أخبار الأهلي والزمالك تحديدًا.

وفيما يتعلق بالتبادل الحاد في الآراء بينه وبين الكابتن أحمد شوبير، صرح شلبي بأن ردوده كانت دائمًا رد فعل للهجوم الذي يتعرض له، مضيفًا أنه يحرص على إضافة "بهارات الإعلام" لجعل النقاش أكثر حيوية ولكن دون تصنّع.

وأشار إلى أنه لا يبادر بالصراع، ولكنه لا يترك حقه إذا تعرض للهجوم، مؤكدًا أن الود والصداقة تظل قائمة بعد انتهاء أي خلاف.