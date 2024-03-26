الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

مدحت شلبي يكشف كواليس صراعه مع أحمد شوبير في "ع المسرح" (فيديو)

مدحت شلبي
مدحت شلبي

أكد المعلق الرياضي مدحت شلبي أن مسألة الشعبية، ومن الأكثر جذبًا للجماهير بينه وبين الكابتن أحمد شوبير تعود للجمهور ليحكم عليها.

وصرح شلبي في الجزء الثاني من حلقة برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، قائلًا: "لا يمكن لأي منا أن يحسم هذه المسألة، ولكن ما يمكنني التأكيد عليه هو أننا كلًا منا اختط لنفسه مسارًا متميزًا".

وأشار إلى أن بداياته في عالم التعليق الرياضي كانت قبل الكابتن شوبير بوقت قصير، من خلال برنامج "الأسبوع الرياضي" على التلفزيون المصري، بينما استطاع شوبير أن يحظى بفرصة أكبر للظهور من خلال برنامجه على إحدى القنوات الفضائية الشهيرة.

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وأضاف شلبي: "لقد كنت ضيفًا ومحللًا رياضيًا في برنامج الكابتن شوبير، ومن ثم تقدم كل منا في مسيرته المهنية، ويعتبرنا الجمهور من الرواد في هذا المجال"، وأكد على احترامه وتقديره لأسلوب وطريقة الكابتن شوبير، مشيرًا إلى أن له أيضًا أسلوبه الخاص الذي يميزه.

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