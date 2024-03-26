الثلاثاء 26 مارس 2024
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توك شو

مدحت شلبى: لا يمكن مقارنة صلاح بأى لاعب آخر فى مصر (فيديو)

محمد صلاح
محمد صلاح

أشاد المعلق الرياضي مدحت شلبي، بالنجم المصري محمد صلاح، معتبرًا إياه استثنائيًا وغير قابل للمقارنة.

ووصف شلبي في الجزء الثاني من حلقة برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح بأنه "من كوكب آخر"، مؤكدًا أن تألقه العالمي قد فاق إنجازات العديد من السفراء المصريين.

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وأضاف شلبي أن الحديث عن محمد صلاح بأي نبرة نقد يعد من قبيل المزاح أو الحسد، مشددًا على أنه لا تجوز مقارنته بأي لاعب آخر في مصر، وأكد على احترامه الشديد لصلاح، مشيرًا إلى أن الجماهير الإنجليزية قد خلدت اسمه في أغانيها التي تتغنى بها في المدرجات الإنجليزية.

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